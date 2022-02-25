Елена Лапушкина провела личный прием граждан

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Жители дома № 19 по улице Краснодонской пожаловались на содержание МКД, который остался без обслуживания.

Елена Лапушкина поручила главе Промышленного района подготовить пакет документов в ГЖИ и в прокуратуру с просьбой разобраться и принять меры в отношении УК «Циркуль», которая в декабре 2021 года по итогам конкурса была определена как обслуживающая этот дом.

Жители дома №3А по улице Демократической обратились с просьбой присвоить статус сквера территории, прилегающей к домам №3 и №3А.

Указанная территория уже числится на кадастровом учете как собственность жильцов многоквартирного дома. Наводить порядок на ней обязана управляющая компания, обслуживающая дом. Елена Лапушкина поручила администрации Промышленного района провести переговоры с УК, а также предложила жителям подать документы для участия в программе «Комфортная городская среда» или губернаторском проекте «Содействие», чтобы благоустроить и привести в порядок территорию.

Фото: администрация Самары