Елена Лапушкина, прокурор Артём Ярыгин и и.о. начальника полиции Самары Николай Хлусов провели совместный приём граждан

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Жители дома на Галактионовской, 187 обратились к главе Самары с вопросом по благоустройству двора, прилегающей к их дому. Также они пожаловались на скопление машин и несанкционированную парковку во дворе.



Месторасположение контейнерной площадки включена в схему регионального Роспотребнадзора, нарушений по состоянию и установке нет. По поводу участия в программах по благоустройству пройдет собрание собственников.



Жительница дома на Революционной, 7 попросила отремонтировать тротуар на Лукачева. Работы планируют выполнить до 20 августа.



Жильцы домов 40-60 по Заводскому шоссе жалуются на постоянный шум и горы мусора, которые оставляют посетители расположенных рядом алкогольных магазинов. Глава города обратилась к Николаю Хлусову с просьбой привлечь сотрудников полиции к решению данного вопроса и усилить патрулирование этой территории.

Фото: администрация Самары