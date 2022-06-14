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Елена Лапушкина поздравила с 85-летием Почетного гражданина Самары Геннадия Аншакова

14 июня 2022 15:48
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Геннадий Аншаков внёс выдающийся личный вклад в выполнение космических государственных программ, укрепление обороноспособности и экономики страны.

Геннадий Петрович прошёл путь от конструктора 1 категории до генерального конструктора АО РКЦ «Прогресс», а с 2006 года и по настоящее время Геннадий Аншаков работает в должности заместителя генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс».

За более чем полувековую деятельность в отечественной ракетно-космической отрасли Геннадий Аншаков внёс выдающийся личный вклад в выполнение космических государственных программ, укрепление обороноспособности и экономики страны.

«Геннадий Петрович просто удивительный человек и не просто так он стал Почетным гражданином городского округа Самара, чем я искренне горжусь. Это человек-легенда и в космической отрасли: на протяжении очень долгих лет, десятилетий, он работает на АО «РКЦ «Прогресс», является ведущим конструктором, главным конструктором этого легендарного предприятия. Да и сам человек он легендарный. Под его руководством вышло очень много научных статей», - подчеркнула Елена Лапушкина.

 

Фото:   администрация Самары

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