Елена Лапушкина поздравила МФЦ с юбилеем основания

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15 июня 2011 года в Самаре начал работать единственный на тот момент многофункциональный центр. Общая численность сотрудников в то время составляла 102 человека.

Сегодня МФЦ - это одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом свыше 500 человек. За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30 органами государственной власти и местного самоуправления.

«Жителям Самары уже трудно представить себе наш город без МФЦ. Согласитесь, что появление подобных учреждений сделало нашу жизнь гораздо комфортнее. Ведь именно о человекоцентричности говорил в своем послании Губернатор Дмитрий Азаров. Уверена, что МФЦ будет успешно развиваться и вы вместе с ним!» - отметила Елена Лапушкина.