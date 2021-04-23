Елена Лапушкина посетила Центр управления регионом 

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Задачу создать по всей стране ЦУРы поставил Президент Владимир Путин в марте 2020 года. Это координационные центры, занимающиеся мониторингом и обработкой обращений и жалоб граждан, размещенных в открытых источниках в сети Интернет.

В Самаре Центр управления регионом заработал в ноябре 2020 года. За 5 месяцев сотрудники ЦУР получили и успели обработать свыше 25 тысяч обращений граждан.

«Современные технологии, которые здесь внедрены, позволяют видеть нам ситуацию в городе в режиме реального времени и это своего рода навигатор,с помощью которого внутригородские районы и администрация города выстраивает свою ежедневную работу. Любая проблема или экстренная ситуация моментально попадает в поле зрения. Мы всегда уделяли очень пристальное внимание обращениям жителей и оперативности их отработки. Теперь у нас появились новые возможности и технологии, которые позволяют улучшить качество и скорость этой работы в десятки раз»,- отметила Елена Лапушкина.