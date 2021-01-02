Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники

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Деды Морозы и Снегурочки в новогодние праздники оказываются в отделении полиции чаще всего из-за хулиганства или нарушения общественного порядка, при этом если в прошлые новогодние каникулы было задержано более 10 "сказочных" нарушителей, то в этом году их число значительно сократится, считает генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков, передает РИА Новости.

"Всего за новогодние каникулы 2019-2020 сотрудниками групп быстрого реагирования Delta было задержано 11 Дедов Морозов, четыре Снегурочки и две Крысы. В этом году мы предполагаем, что ни одного Деда Мороза и Снегурочки задержано не будет или же их число будет значительно меньше, чем в прошлом году. И связываем это с тем, что чаще всего Деды Морозы и Снегурки попадаются на хулиганстве или нарушении общественного порядка, как правило, в ресторанах, кафе и барах. Там они или выполняют функцию ведущих праздников, или же гости наряжаются в традиционных символов Нового года", - рассказал Цыбаков РИА Новости.

Причиной правонарушений, по его словам, чаще всего становится состояние алкогольного опьянения. "Поскольку в этом году в некоторых регионах действуют ограничения на работу ресторанов в период праздников, а многие из соображений безопасности предпочтут провести Новый год дома, мы полагаем, что число Дедов Морозов, Снегурочек и прочих новогодних персонажей снизится, а следовательно, снизится и число их задержаний", - отметил Цыбаков.

"В то же время, велика вероятность, что воры (а не просто хулиганы) тоже адаптируются к текущим условиям и предстанут в канун нового года в костюмах доставщиков еды, курьеров магазинов и иных служб", - добавил эксперт.

Фото: РИА Новости / Николай Хижняк