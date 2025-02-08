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Эксперты рассказали о пользе регулярного чтения книг для мозга

8 февраля 2025 12:12
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Эксперты рассказали о пользе регулярного чтения книг для мозга

Регулярное чтение книг способно решить множество проблем – от плохой памяти до скуки и усталости от повседневной рутины. О причинах, по которым не стоит отказываться от книг даже в эпоху нейросетей и «умных» технологий, 8 февраля «Газете.Ru» рассказали эксперты.

«Во время чтения задействуются 20 областей мозга. Если просто: через зрительный центр мы видим буквы, складываем их в слова благодаря угловой извилине, далее — создаем образы (визуализация), анализируем прочитанное, и только после выделяется гормон радости, эндорфин, и мы получаем яркие эмоции, даже если сюжет не захватил», — сообщила редактор художественной литературы сервиса «Литрес» Анна Данилина.

Регулярное чтение способно развить эмоциональный интеллект, увеличить словарный запас, научить принимать нестандартные решения. Исследование ученых из Сассекского университета показало, что чтение снижает стресс на 68%, в то время как просмотр кино — только на 21%.

Примечателен факт, что человеческий мозг не отличает пережитый в жизни опыт от того, что мы прочитали в книге. А значит, чтение может помочь отвлечься от повседневности, представить себя в ранее незнакомой ситуации или даже получить адреналин.

«Некоторые продолжают повторять, что нервные клетки не восстанавливаются. Но это утверждение — неправда. Всё зависит от того, заставляете ли вы мозг работать. Вам должно быть регулярно сложно и трудно. Если не давать мышцам нагрузку, то они атрофируются. С мозгом так же», — считает Татьяна Черниговская, доктор биологических и филологических наук , эксперт в области нейропсихологии.

К таким же выводам пришли и в Йельском университете — там обнаружили связь между чтением литературы и увеличением продолжительности жизни. Ученые сообщили, что увлечение книгами способно замедлить старение мозга, а также избавить от проблем с памятью, пишут "Известия". 

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