эксперты подсчитали, сколько стоит организовать новогоднюю вечеринку детям в Самаре

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По данным аналитиков Авито Услуг, спрос на услуги по организации детских праздников в этом декабре вырос на 30% по сравнению с прошлым.

Родители активно готовят новогодние праздники для своих детей. Интерес к услугам аниматоров, ведущих праздников, изготовителей детских наборов с конфетами на заказ и детских фотографов в Самаре в этом году вырос от 10% до 131% в зависимости от услуги, а спрос на услуги организации праздников для детей в целом вырос на 30%. Аналитики Авито Услуг подсчитали, что организовать детский новогодний праздник в этом году в среднем будет стоить родителям от 10 000 рублей за вечеринку.

Программа и ведущий — от 1 500 рублей за час работы

Спрос на ведущих детских праздников в Самаре вырос на 131%. Средняя стоимость услуг ведущего детского праздника в Самаре начинается от 1500 рублей за час работы и обычно включает разработку концепции и программы мероприятия. Дороже всего услуги этих специалистов обойдутся для жителей Калининграда (от 4500 рублей), Москвы (от 4000 рублей) и Екатеринбурга (от 4000 рублей).

Дед Мороз, Снегурочка и другие герои-аниматоры — от 2 000 рублей за выступление

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки — одних из самых важных элементов детского новогоднего праздника. В декабре спрос на приглашение главных дедушки и внучки Нового года вырос на 70% по сравнению с последними неделями декабря, а средняя стоимость выступления артистов в Самаре начинается от 2000 рублей. Дороже всего — в Москве и Сочи (от 3000 рублей).

Кроме Дедов Морозов и Снегурочек, родители заказывают детям на праздники и других героев. Спрос на аниматоров в Самаре вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. В топ самых популярных персонажей вошли Маша из мультфильма «Маша и Медведь», Чебурашка и Барби.

Арендовать или сшить новогодний костюм — от 1 500 рублей за сутки проката или от 2000 рублей за пошив с нуля

Только за прошедший месяц спрос на аренду новогодних костюмов для детей вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего самарцы берут на прокат костюм Тора — активно арендуют его доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На втором месте по доле спроса — костюм медведя, а на третьем — Маши из мультфильма «Маша и Медведь».

Спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов вырос на 117%. Средний чек в ателье при заказе через Авито — от 300 рублей за ремонт костюма и от 2000 рублей за пошив.

Организовать детский праздничный стол и подарочные наборы конфет — от 1000 рублей на ребенка и 635 рублей за набор конфет

Спрос на организацию кейтеринга к Новому году в Самаре вырос на 200% по сравнению с прошлым годом. Самарцы активно ищут подрядчиков, которые помогут организовать банкеты и фуршеты как для взрослых, так и для детей. Исполнители, которые готовы взяться за организацию детского праздничного стола, берут в среднем от 1000 рублей на человека, а меню может включать как закуски в виде канапе и сладостей, так и горячее и салаты.

Новогодний набор с конфетами — такой же классический атрибут Нового года, как Дед Мороз и елка. Организовать такие сладкие подарочные наборы для вашего детского праздника исполнители готовы от 635 рублей за штуку. Некоторые специалисты могут предоставить скидки при большом объеме заказа — обсудить это можно в чате с исполнителем или при обсуждении заказа по телефону. Предложение со стороны специалистов, изготавливающих подарочные наборы к Новому году, в Самаре выросло на 44% год к году.

Запечатлеть праздник в высоком качестве — от 2000 рублей за праздник

Чтобы праздник надолго запомнился и детям, и организовавшим его взрослым, можно нанять фотографа, который специализируется на съемке детских утренников. Предложение от таких специалистов в Самаре выросло на 25% за год. Услуги фотографа будут стоить от 1000 рублей за мероприятие и может расти в зависимости от сложности заказа (например, если мероприятие будет происходить при приглушенном свете), количества детей на мероприятии и скорости обработки фотографий после праздника.

Дополнительные атрибуты вечеринки

В зависимости от того, каким вы или ваши дети хотите провести этот праздник, организаторы детских мероприятий предлагают и другие услуги. Например, можно установить тематическую фотозону (от 3000 рублей за установку и демонтаж), заказать художника, который будет наносить детям аквагрим (от 1300 рублей за мероприятие) и заказать воздушные шары (от 80 рублей за штуку). Все это понравится детям и поможет сделать детскую новогоднюю вечеринку незабываемой.

Итого

В Самаре для организации полноценной детской новогодней вечеринки или утренника с ведущим, Дедом Морозом, костюмами любимых героев, фуршетом, набором конфет, фотографом и другими атрибутами, потребуется от 13 000 рублей. Дороже всего — в Москве (от 19 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (от 14 тысяч рублей). Но эта стоимость может меняться в зависимости от количества детей, их пожеланий и пожеланий их родителей.