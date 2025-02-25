Эксперты назвали секреты настоящих русских блинов

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Традиционное блюдо обойдется россиянам в 239 рублей

В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. В преддверии праздника Купер подсчитал стоимость приготовления домашних блинов. А Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», рассказал о самых популярных среди россиян начинках для блинов и секретах их приготовления.

Традиционно Масленица — время приготовления блинов. Михаил Гончаров, отмечает, что главный секрет хорошего теста для блинов заключаются в стабильности ингредиентов.

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»:

«Важно помнить, какая мука, сахар, масло и молоко использовались. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. После замешивания теста, ему нужно дать настояться 15–20 минут. Избыток яиц и муки делает блины плотными, а недостаток муки — рвущимися. Для хорошего цвета следует поэкспериментировать с количеством сахара. Тесто должно быть эластичным и шелковистым, как жидкая сметана. При выпекании не торопитесь, ждите, пока блин покроется пузырьками и изменит цвет. Переворачивайте его только один раз, иначе он станет сухим. Лучше печь при высокой температуре, но нужно искать баланс, так как чем выше температура, тем сложнее переворачивать блин».

По словам Михаила Гончарова, уже много лет среди гостей «Теремка» любимыми блинами стали с ветчиной и сыром, а также «Илья Муромец» c бужениной, грибами, сыром и зеленью. А из сладких блинов гости чаще всего заказывают блины со сгущенкой или клубничным вареньем.

По данным Купера, самые популярные блины у россиян — с мясом. На втором месте — с ветчиной и сыром, на третьем — с курицей. А среди сладких жители страны чаще всего выбирают с творогом и вишней.

Аналитики сервиса также подсчитали, что приготовление 20 блинов по классическому рецепту обойдется россиянам в 239 рублей. Если добавить начинку из курицы, то их стоимость составит 370 рублей. Что касается сладких блинов, то с творогом обойдутся в 451 рубль а с вишней — 571 рубль. Приготовление домашних блинов с ветчиной и сыром составит примерно 669 рублей.