Эксперты назвали секреты настоящих русских блинов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На лед Жигулевского моря выходили около 100 профессиональных спортсменов, сильнейших в России, и сотни любителей в рамках физкультурного мероприятия.
Тольяттинец Тимур Белоусов - победитель чемпионата России по зимним дисциплинам парусного спорта
На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.
В губернии стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение
Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение
В январе инфляция в Самарской области замедлилась до 1,21%
В январе инфляция в Самарской области замедлилась до 1,21%
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты назвали секреты настоящих русских блинов

25 февраля 2025 12:55
129
Эксперты назвали секреты настоящих русских блинов

Традиционное блюдо обойдется россиянам в 239 рублей

В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. В преддверии праздника Купер подсчитал стоимость приготовления домашних блинов. А Михаил Гончаров,  основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», рассказал о самых популярных среди россиян начинках для блинов и секретах их приготовления.

Традиционно Масленица — время приготовления блинов. Михаил Гончаров, отмечает, что главный секрет хорошего теста для блинов заключаются в стабильности ингредиентов.

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»:

«Важно помнить, какая мука, сахар, масло и молоко использовались. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. После замешивания теста, ему нужно дать настояться 15–20 минут. Избыток яиц и муки делает блины плотными, а недостаток муки — рвущимися. Для хорошего цвета следует поэкспериментировать с количеством сахара. Тесто должно быть эластичным и шелковистым, как жидкая сметана. При выпекании не торопитесь, ждите, пока блин покроется пузырьками и изменит цвет. Переворачивайте его только один раз, иначе он станет сухим. Лучше печь при высокой температуре, но нужно искать баланс, так как чем выше температура, тем сложнее переворачивать блин».

По словам Михаила Гончарова, уже много лет среди гостей «Теремка» любимыми блинами стали с ветчиной и сыром, а также «Илья Муромец» c бужениной, грибами, сыром и зеленью. А из сладких блинов гости чаще всего заказывают блины со сгущенкой или клубничным вареньем.

По данным Купера, самые популярные блины у россиян — с мясом. На втором месте — с ветчиной и сыром, на третьем — с курицей. А среди сладких жители страны чаще всего выбирают с творогом и вишней.

Аналитики сервиса также подсчитали, что приготовление 20 блинов по классическому рецепту обойдется россиянам в 239 рублей. Если добавить начинку из курицы, то их стоимость составит 370 рублей. Что касается сладких блинов, то с творогом обойдутся в 451 рубль а с вишней —  571 рубль. Приготовление домашних блинов с ветчиной и сыром составит примерно 669 рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
109
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
112
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
136
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
192
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
257
Весь список