Эксперты назвали самые популярные цветы на 8 Марта

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Самыми популярными цветами на 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, уверена президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари, а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — рассказала она в беседе с RT.

Президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева посоветовала обратить внимание на альстремерию (перуанскую лилию), так как она считается самой выносливой и может простоять почти месяц. Меньше всех, по ее словам, выдерживает мимоза.

«Розы сейчас интересны. Особенно колумбийские и эквадорские розы стоят довольно долго, если за ними следить, чем-то подкармливать, менять воду, соблюдать чистоту в вазе», — уточнила Николаева.

Чтобы сохранить цветы от быстрого увядания, нужно каждому растению обеспечить необходимые условия, сказала эксперт. Например, говорит флорист, для герберы нужна ваза с уровнем воды не выше 5 сантиметров, а тюльпаны можно положить в холодильник, чтобы они дольше сохранились.

Садовод Октябрина Ганичкина, сообщает News.ru, рассказала, что тюльпаны и мимозы, розы и гортензии ожидаемо подорожают в цене. Чтобы сэкономить, стоит выбирать не одноголовые, а кустовые цветы — нарциссы, хризантемы или гвоздики, сказала Ганичкина.

Также она посоветовала заранее заказывать цветы, но выбирать стоит только свежие. Садовод уточнила, что бутон такого цветка должен быть плотным, лепестки — без заломов и потемневших краев, а зелень — немятая и насыщенного цвета, пишет m24.ru.