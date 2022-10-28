Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы находятся на ежедневном контроле властей. 
В зоне метростроя в Самаре идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий
На расширенном заседании в Правительстве СО 28 октября обсуждают проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Главное из выступления Дмитрия Азарова на расширенном заседании Правительства Самарской области
Вместе с увеличением общего объема кредитного портфеля ММБ в Сбербанке отмечается и рост количества кредитных договоров.
В Самарской области средний размер кредита малого и микробизнеса в Сбербанке составляет 1,7 млн рублей
В этом году на конкурс было подано 305 заявок.
Экспертный совет конкурса «Достояние губернии» определяет лучшие компании Самарской области
Где 6 ноября пройдет гала-концерт «Мой дом – Россия», посвященный Дню народного единства.
Песня «За Донбасс» в исполнении Сергея Войтенко прозвучит на концерте в Большом Кремлевском дворце
На сайте ФНС России запущена промостраница, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.
Обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным можно узнать на сайте ФНС России
Все жители Самары и региона до 30 ноября могут принести детские новые книги или книги в хорошем состоянии.
С 1 по 30 ноября Самарская областная детская библиотека проводит акцию книгодарения «Книги – детям Снежного»
В документе прописаны новые нормативы предоставления жилья социального найма при изъятии квартиры для государственных нужд.
Самарская Губдума одобрила закон, обеспечивающий права нанимателей жилья при изъятии квартиры в связи со строительством метро
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.36
-0.07
EUR 61.57
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экспертный совет конкурса «Достояние губернии» определяет лучшие компании Самарской области

28 октября 2022 17:52
86
В этом году на конкурс было подано 305 заявок.

В Самаре состоялось заседание членов независимого экспертного совета ежегодного регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Эксперты обсуждали претендентов и выбирали сильнейших. Только три предприятия в каждой номинации определятся большинством голосов экспертов для того, чтобы составить список финалистов конкурса. За пять лет почетное звание "Достояние губернии" получила 51 компания. Этот статус присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни в регионе. В этом году на конкурс было подано 305 заявок.

В шестом конкурсе компаний "Достояние губернии" 10 номинаций: "Промышленность", "Региональное предпринимательство", "Агропромышленный комплекс", "Импортозамещение", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Торговая марка", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Креативная индустрия", "Наука и технологии будущего", "Бренд региона". Также будет определен победитель в специальной номинации «Выбор пользователей ВКонтакте». Популярная российская соцсеть выступила с инициативой провести народное голосование. Отдать свой голос за лучшие самарские бренды до 5 ноября могут все желающие в сообществе Самарского областного вещательного агентства в сети «ВКонтакте».
На заседании экспертного совета отмечают высокий уровень участников, это подтверждает то, что нам есть, чем гордиться и жители региона могут быть уверены в стабильности и достойной жизни обеспеченности.

Оксана Зубкова, директор Самарского областного вещательного агентства: «Конкурс формирует активную деловую среду для предпринимателей, в том числе для молодых, которые проработав 2-3 года после запуска стартапа, почувствовав себя уверенно в отрасли, подают заявки на участие в нашем проекте. И эту уверенность им придаёт, в том числе, участие в региональном конкурсе. Это компании, которые готовы решать одну из приоритетных задач текущего времени по импортозамещению, необходимости насыщать рынок Самарской области товарами собственного производства».

Дмитрий Колесников, председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области»: «Есть организации, которые могут заменить те компании, которые покинули наш российский рынок, и они уже успешно с этим справляются, производя качественную продукцию».

Павел Покровский, Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области: «Очень большое количество у нас сегодня номинантов по линии сельского хозяйства. Это, конечно, однозначно говорит о том, что наши аграрии вписались в современный климат, вписались в ту структуру, которая сложилась в связи с экономическими санкциями и максимальный урожай, который мы ещё до сих пор продолжаем собирать позволит нам обеспечить свою сырьевую промышленную безопасность».

Организаторы конкурса «Достояние губернии–2022»: Общественная палата региона, Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния». Конкурс проводится при поддержке Правительства области.
Имена победителей будут названы 22 ноября в театре «СамАрт».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
207
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку.
27 октября 2022  22:10
Дополнительная экипировка, спецснаряжение, выплаты и помощь семьям - Дмитрий Азаров обсудил с мобилизованными земляками вопросы подготовки к участию в СВО
1681
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
27 октября 2022  16:39
Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы
812
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
27 октября 2022  12:43
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
334
В Самарской области проходит второй набор в Межвузовский акселератор
27 октября 2022  10:55
В Самарской области проходит второй набор в Межвузовский акселератор
383
Весь список