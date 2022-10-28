Экспертный совет конкурса «Достояние губернии» определяет лучшие компании Самарской области

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В Самаре состоялось заседание членов независимого экспертного совета ежегодного регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Эксперты обсуждали претендентов и выбирали сильнейших. Только три предприятия в каждой номинации определятся большинством голосов экспертов для того, чтобы составить список финалистов конкурса. За пять лет почетное звание "Достояние губернии" получила 51 компания. Этот статус присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни в регионе. В этом году на конкурс было подано 305 заявок.



В шестом конкурсе компаний "Достояние губернии" 10 номинаций: "Промышленность", "Региональное предпринимательство", "Агропромышленный комплекс", "Импортозамещение", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Торговая марка", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Креативная индустрия", "Наука и технологии будущего", "Бренд региона". Также будет определен победитель в специальной номинации «Выбор пользователей ВКонтакте». Популярная российская соцсеть выступила с инициативой провести народное голосование. Отдать свой голос за лучшие самарские бренды до 5 ноября могут все желающие в сообществе Самарского областного вещательного агентства в сети «ВКонтакте».

На заседании экспертного совета отмечают высокий уровень участников, это подтверждает то, что нам есть, чем гордиться и жители региона могут быть уверены в стабильности и достойной жизни обеспеченности.



Оксана Зубкова, директор Самарского областного вещательного агентства: «Конкурс формирует активную деловую среду для предпринимателей, в том числе для молодых, которые проработав 2-3 года после запуска стартапа, почувствовав себя уверенно в отрасли, подают заявки на участие в нашем проекте. И эту уверенность им придаёт, в том числе, участие в региональном конкурсе. Это компании, которые готовы решать одну из приоритетных задач текущего времени по импортозамещению, необходимости насыщать рынок Самарской области товарами собственного производства».

Дмитрий Колесников, председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области»: «Есть организации, которые могут заменить те компании, которые покинули наш российский рынок, и они уже успешно с этим справляются, производя качественную продукцию».



Павел Покровский, Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области: «Очень большое количество у нас сегодня номинантов по линии сельского хозяйства. Это, конечно, однозначно говорит о том, что наши аграрии вписались в современный климат, вписались в ту структуру, которая сложилась в связи с экономическими санкциями и максимальный урожай, который мы ещё до сих пор продолжаем собирать позволит нам обеспечить свою сырьевую промышленную безопасность».

Организаторы конкурса «Достояние губернии–2022»: Общественная палата региона, Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния». Конкурс проводится при поддержке Правительства области.

Имена победителей будут названы 22 ноября в театре «СамАрт».

Фото: пресс-служба правительства СО