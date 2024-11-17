Эксперт Свечникова рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

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Норматив температуры в квартире должен быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 22 градусов, если она ниже этих показателей, то жильцы имеют право на перерасчет платежей, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Для получения перерасчета платежа нужно соблюсти ряд условий, отметила эксперт. Прежде всего, если в квартире холодно, необходимо зафиксировать факт нарушения. Жильцу для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана в присутствии двух свидетелей провести замеры температуры и составить акт. Если служба не появилась вовремя, граждане могут сделать то же самое самостоятельно и составить акт с соседями. После этот документ направляется в управляющую компанию, которая обязана перерассчитать платежи за некачественно предоставленные услуги. Свечникова обратила внимание, что при отказе компании жильцу необходимо обратиться в жилищную инспекцию.

"Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически. Если же тепло отключено только в отдельных секциях дома, жильцы могут подать заявку на перерасчет и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период", - сказала эксперт.

Свечникова также рассказала о других способах уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности, жильцы могут установить многотарифный счетчик, который позволяет учитывать потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Использование счетчика поможет снизить расходы на электричество, если граждане пользуются отопительными приборами или другими энергоемкими устройства в ночное время, заверила эксперт. Жильцы могут снизить расходы на электроэнергию и посредством утепления окон и дверей и тем самым отказаться от дополнительных обогревателей.

"Некоторые категории граждан, в том числе малоимущие, могут претендовать на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семью в зимний период", - добавила эксперт.

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