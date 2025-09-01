Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски

128

Вопреки распространенному мнению и внешней безобидности сон с телефоном, спрятанным под подушкой, таит в себе потенциальные риски. Об этом 1 сентября сообщил старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев, пишут "Известия".

«Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства. Это не полезно для устройства в целом и критично для аккумулятора — потенциального источника возгорания. В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

При длительной работе аккумулятора в ненормированном режиме есть риск, что аккумулятор может вздуться, и это приведет к полной неисправности устройства, подчеркнули в статье.

Эксперт предупредил, что помимо опасности перегрева и возгорания существует и другая угроза: клей, используемый в современных смартфонах, размягчается при нагреве, что может привести к отклеиванию экрана или внутренних компонентов.

«Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокацию. Отключение этих функций на ночь снижает нагрузку на аккумулятор и уменьшает риск перегрева», — посоветовал Деревлев.

Рекомендуется держать телефон на твердой поверхности на расстоянии не менее метра от головы. Если он служит будильником, то следует настроить его так, чтобы для выключения требовалось встать. Эксперт подчеркнул, что это снижает ночное воздействие устройства и способствует более комфортному пробуждению.

Фото: freepik.com