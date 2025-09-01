Я нашел ошибку
Это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.
Продолжительность жизни россиян к 2035 году должна вырасти до 81 года и выше
Ему было 90 лет.
Умер художник-аниматор «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита» Радна Сахалтуев
Сегодня, 1 сентября, 25 лет исполняется Государственному совету Российской Федерации.
Вячеслав Федорищев: "Комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации нацпроектов"
Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства.
Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски
Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний
Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски

1 сентября 2025 20:09
128
Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства.

Вопреки распространенному мнению и внешней безобидности сон с телефоном, спрятанным под подушкой, таит в себе потенциальные риски. Об этом 1 сентября сообщил старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев, пишут "Известия".

«Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства. Это не полезно для устройства в целом и критично для аккумулятора — потенциального источника возгорания. В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

При длительной работе аккумулятора в ненормированном режиме есть риск, что аккумулятор может вздуться, и это приведет к полной неисправности устройства, подчеркнули в статье.

Эксперт предупредил, что помимо опасности перегрева и возгорания существует и другая угроза: клей, используемый в современных смартфонах, размягчается при нагреве, что может привести к отклеиванию экрана или внутренних компонентов.

«Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокацию. Отключение этих функций на ночь снижает нагрузку на аккумулятор и уменьшает риск перегрева», — посоветовал Деревлев.

Рекомендуется держать телефон на твердой поверхности на расстоянии не менее метра от головы. Если он служит будильником, то следует настроить его так, чтобы для выключения требовалось встать. Эксперт подчеркнул, что это снижает ночное воздействие устройства и способствует более комфортному пробуждению. 

 

Фото:  freepik.com

