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Эксперт рассказала, чем полезен и вреден творог

23 мая 2025 18:07
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Как правильно его выбирать.

Творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», чем он полезен и вреден, а также как правильно его выбирать.

«Творог — кисломолочный продукт, представленный сложным белком казеином, богатым всевозможными аминокислотами. Он является источником кальция и фосфора и укрепляет кости и зубы. Содержит витамины группы B, A, D. Способствует восстановлению мышц, важен при занятиях спортом. Полезен при остеопорозе, анемии. Творог способствует нормализации липидного обмена и снижает уровень холестерина в крови, поэтому хорош при похудении», — отметила она.

По ее словам, навредить творог может, только если есть индивидуальная непереносимость лактозы или он некачественный, «ненатуральный» с добавками, крахмалом и консервантами. Кроме того, переедание особенно жирного творога навредит печени.

Обычный творог — в брикетах и развесной — представляет собой гомогенную массу, разной степени жирности. Он может быть сухим, рассыпчатым или кремовым. При этом гладкая структура творога указывает на добавление в состав пальмового масла.

«В составе творога должны быть только молоко и закваска — без добавок, крахмала, консервантов или стабилизаторов. В норме у творога белый или слегка кремовый цвет. Запах — кисломолочный, без кислоты или брожения. Не должно быть горечи. [В противном случае это] значит, что была неправильная технология приготовления или творог некачественный», — объяснила эксперт.

Вместе с тем важна дата изготовления. Свежим творог считается до 3–7 дней с даты производства в зависимости от упаковки.

«Творог 0–2% жирности — диетический, легкий, но суховатый. Натуральный творог, без добавок, средней жирности (5–9% — это идеальное соотношение белка, жира и кальция), приготовленный без термической обработки, но из пастеризованного молока, считается наиболее полезным. Творог 15–18% — насыщенный, вкусный, но очень калорийный, лучше на него не налегать», — посоветовала Лялина.

В холодильнике в упаковке творог может пролежать 3–7 дней, «домашний» без консервантов — 1–3 дня. Замороженный можно хранить до двух месяцев, однако это влияет на структуру и вкус.

 

Фото: freepik.com

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