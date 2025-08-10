Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство

10 августа 2025 18:14
112
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Часто люди жалуются на некачественную бытовую химию. О том, как выбрать эффективное средство рассказал «Газете.Ru» основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин, пишут "Известия".

Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ). В случае, если количество ПАВ меньше 15%, средство не справится с серьезными загрязнениями.

О бесполезности средства сигнализирует содержание агрессивных, но нефункциональных компонентов: хлора, аммиака, высоких доз фосфатов или формальдегида. Они не только вредны для здоровья человека, но и не удаляют жир.

Профессиональное и эффективное средство практически не пенится и не имеет специфического запаха, но при этом прекрасно очищает поверхность.

«Биоразлагаемые ПАВ растительного происхождения <...> эффективно растворяют жир без вреда для кожи и экологии. Энзимы <...> расщепляют белковые и крахмальные загрязнения даже в холодной воде. Комплексоны <...> смягчают воду, усиливая действие ПАВ», — пояснил специалист.

Также нужно обращать внимание на упаковку. Непрозрачный и темный флакон не позволит компонентам внутри разрушиться.

 

Фото:  freepik.com

