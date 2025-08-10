Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство

112

Часто люди жалуются на некачественную бытовую химию. О том, как выбрать эффективное средство рассказал «Газете.Ru» основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин, пишут "Известия".

Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ). В случае, если количество ПАВ меньше 15%, средство не справится с серьезными загрязнениями.

О бесполезности средства сигнализирует содержание агрессивных, но нефункциональных компонентов: хлора, аммиака, высоких доз фосфатов или формальдегида. Они не только вредны для здоровья человека, но и не удаляют жир.

Профессиональное и эффективное средство практически не пенится и не имеет специфического запаха, но при этом прекрасно очищает поверхность.

«Биоразлагаемые ПАВ растительного происхождения <...> эффективно растворяют жир без вреда для кожи и экологии. Энзимы <...> расщепляют белковые и крахмальные загрязнения даже в холодной воде. Комплексоны <...> смягчают воду, усиливая действие ПАВ», — пояснил специалист.

Также нужно обращать внимание на упаковку. Непрозрачный и темный флакон не позволит компонентам внутри разрушиться.

Фото: freepik.com