Эксперт рассказал, как придумать сложные и надежные пароли

75

Современный пользователь должен иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от соцсетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и интернет-магазинах. Рецепт сложного пароля заключается в его длине, уникальности и способе хранения - не забыть секретный код помогут обычный блокнот или парольные фразы, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищённости компании "Ростелеком" Александр Колесов.

По его словам, взломав один аккаунт "жертвы", злоумышленники могут подобрать пароль к личному кабинету на другом сервисе или в интернет-магазине, а также добраться до данных банковской карты, которой оплачиваются покупки. "Это далеко не полный список того, зачем взламывать обычных пользователей сети: будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой сети", - предупреждает он.

Первое правило надежного пароля - сложность. "Если вам кажется, что пароль "1q2w3e4r" — это надежный вариант, то вы глубоко ошибаетесь", - указал он.

Эксперт рекомендует не использовать логин или электронную почту в качестве пароля: даже с добавлением цифры или символа взломать такой пароль будет несложно. Не стоит также оставлять пароли по умолчанию, например, для домашнего роутера, а также использовать в качестве пароля личную информацию: дата рождения, родной город и другую. Помимо этого, не стоит ставить одинаковые пароли к разным сервисам и придумывать шаблонные пароли, меняя лишь одну цифру. "Если один из этих "шаблонов" украден злоумышленниками, то подобрать остальные пароли им не составит труда", - пояснил Колесов.

"Какую же хитрую комбинацию придумать? Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов. Главное — его запомнить. Очевидно, что пользователи в первую очередь думают не о безопасности, а о том, чтобы не забыть новый пароль. Значит, надо совместить эти два критерия. Старый "дедовский" способ — записать информацию в блокнот", - советует он.

"Если вы не хотите пользоваться вспомогательными программами и считаете самым безопасным хранилищем свой мозг, на помощь могут прийти парольные фразы. Парольная фраза — это последовательность слов. Главное ее преимущество — простота запоминания. Если сравнить уровень сложности парольных фраз и последовательностей случайных символов, окажется, что парольные фразы из четырех слов соответствуют паролям из восьми-девяти случайных символов. Кстати, при включении в парольную фразу цифр и специальных символов ее сложность возрастает", - отметил эксперт.

Хорошо известно, что чем элементарнее пароль к гаджету, сайту или приложению, тем легче его взломать. Но это, как показывает практика, никого не останавливает.

"Простые пароли взламываются за секунды. Одинаковые пароли к разным сервисам — это плохо. Сложный пароль тоже может оказаться неуникальным и будет украден. Популярные и украденные пароли есть в базах, которые хакеры используют для быстрого подбора ключа. Для создания надежных паролей лучше использовать генераторы случайных комбинаций. Альтернатива случайным комбинациям — парольная фраза минимум из четырех слов", - подытожил он.