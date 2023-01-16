Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

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Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости.

"Обжаренный кофе является хорошим абсорбентом, то есть способен впитывать в себя все из окружающей внешней среды. Для кофе губительны воздух, влага, тепло, свет и посторонние запахи. Мы рекомендуем хранить кофе в плотно закрытом заводском пакете", - заявил он.

При этом, по словам эксперта, важно оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым и хранить кофе в темном месте при влажности не более 75% и температуре не выше 27 градусов. "Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две недели", - уточнил Сои.

Фото: pxhere.com