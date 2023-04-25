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Лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь.
Эксперт рассказал, как очистить обувь от липких тополиных почек
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Эксперт рассказал, как очистить обувь от липких тополиных почек

25 апреля 2023 21:55
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Лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь.

Генеральный директор Торгового дома AG TECH Дмитрий Луференко рассказал «Известиям», как очистить обувь от липких тополиных почек.

Эксперт заметил, что тополиные почки содержат большое количество смолы и эфирных масел.

«Смолы быстро твердеют на воздухе, и чем дольше они находятся на какой-либо поверхности, тем сложнее их удалить. Поэтому лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь. Смола тополиных почек въедается в покрытие, окрашивает его и трудно выводится обычными бытовыми средствами», — подчеркнул Луференко.

Специалист рекомендовал использовать специализированные профессиональные очистители, которые разработаны для выведения таких загрязнений и растворения смоляных следов. Для очистки поверхности необходимо использовать средства на основе синтетических растворителей, которые не вредят поверхности и с легкостью удаляют загрязнения.

«Такие средства можно найти в продаже в разделе автохимии, это средства для удаления наклеек и следов скотча, более известные как «Антискотч», — заключил Луференко.

 

Фото:  pxhere.com

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