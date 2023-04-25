Эксперт рассказал, как очистить обувь от липких тополиных почек

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Генеральный директор Торгового дома AG TECH Дмитрий Луференко рассказал «Известиям», как очистить обувь от липких тополиных почек.

Эксперт заметил, что тополиные почки содержат большое количество смолы и эфирных масел.

«Смолы быстро твердеют на воздухе, и чем дольше они находятся на какой-либо поверхности, тем сложнее их удалить. Поэтому лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь. Смола тополиных почек въедается в покрытие, окрашивает его и трудно выводится обычными бытовыми средствами», — подчеркнул Луференко.

Специалист рекомендовал использовать специализированные профессиональные очистители, которые разработаны для выведения таких загрязнений и растворения смоляных следов. Для очистки поверхности необходимо использовать средства на основе синтетических растворителей, которые не вредят поверхности и с легкостью удаляют загрязнения.

«Такие средства можно найти в продаже в разделе автохимии, это средства для удаления наклеек и следов скотча, более известные как «Антискотч», — заключил Луференко.

Фото: pxhere.com