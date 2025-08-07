Эксперт назвал безопасное количество употребления дыни и арбуза

95

Арбуз и дыня полезны в меру, но есть их лучше в первой половине дня. Об этом 7 августа рассказала «Известиям» специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Кира Игнатьева.

«Идеально после завтрака или как перекус в сочетании с правильными жирами, например с орехами. Не стоит есть на ночь, чтобы не спровоцировать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), частое мочеиспускание и повышенную отечность тела на утро», — отметила эксперт.

По ее словам, оптимальная порция арбуза — 200 г в день, дыни — 150–250 г в день.

Игнатьева рассказала, что при выборе арбуза стоит обращать внимание на его вес: он должен быть тяжелым, а хвостик — сухим. Желтое пятно на боку указывает на то, что плод вызрел на грядке. Если постучать по спелому арбузу, он издает звонкий звук.

Что касается дыни, то она должна приятно пахнуть, особенно в области хвостика, кожура — быть сухой и свободной от зеленых пятен. Хорошими признаками являются четкая сетка и легкое отделение плодоножки.

Эксперт сообщила, что многие считают арбуз и дыню «очищающими» продуктами, и это верно лишь частично. Эти фрукты действительно помогают выводить лишнюю жидкость и улучшают работу кишечника благодаря высокому содержанию воды, калия и магния.

«Но это не детокс в полном смысле этого слова. Процессы детоксикации в организме — это корректное функционирование таких органов, как печень, почки, кишечник и лимфатическая система. Их слаженная работа обеспечивается только комплексным подходом, который включает в себя сбалансированный рацион, режим, полноценный сон, работу со стрессом и оптимальную физическую активность», — сказала Игнатьева.

Специалист обратила внимание на то, что при сахарном диабете и избыточном весе арбуз и дыню следует употреблять умеренно, так как они могут вызывать скачки глюкозы и другие проблемы. Людям с заболеваниями ЖКТ стоит быть осторожными из-за возможного дискомфорта, а беременным — из-за риска отеков. Детям до двух-трех лет эти фрукты рекомендуется давать в небольших порциях с наблюдением за реакцией.