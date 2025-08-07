Эксперт назвал безопасное количество употребления дыни и арбуза

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
В Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
В МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт назвал безопасное количество употребления дыни и арбуза

7 августа 2025 09:51
95
Эксперт назвал безопасное количество употребления дыни и арбуза

Арбуз и дыня полезны в меру, но есть их лучше в первой половине дня. Об этом 7 августа рассказала «Известиям» специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Кира Игнатьева.

«Идеально после завтрака или как перекус в сочетании с правильными жирами, например с орехами. Не стоит есть на ночь, чтобы не спровоцировать вздутие, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), частое мочеиспускание и повышенную отечность тела на утро», — отметила эксперт.

По ее словам, оптимальная порция арбуза — 200 г в день, дыни — 150–250 г в день.

Игнатьева рассказала, что при выборе арбуза стоит обращать внимание на его вес: он должен быть тяжелым, а хвостик — сухим. Желтое пятно на боку указывает на то, что плод вызрел на грядке. Если постучать по спелому арбузу, он издает звонкий звук.

Что касается дыни, то она должна приятно пахнуть, особенно в области хвостика, кожура — быть сухой и свободной от зеленых пятен. Хорошими признаками являются четкая сетка и легкое отделение плодоножки.

Эксперт сообщила, что многие считают арбуз и дыню «очищающими» продуктами, и это верно лишь частично. Эти фрукты действительно помогают выводить лишнюю жидкость и улучшают работу кишечника благодаря высокому содержанию воды, калия и магния.

«Но это не детокс в полном смысле этого слова. Процессы детоксикации в организме — это корректное функционирование таких органов, как печень, почки, кишечник и лимфатическая система. Их слаженная работа обеспечивается только комплексным подходом, который включает в себя сбалансированный рацион, режим, полноценный сон, работу со стрессом и оптимальную физическую активность», — сказала Игнатьева.

Специалист обратила внимание на то, что при сахарном диабете и избыточном весе арбуз и дыню следует употреблять умеренно, так как они могут вызывать скачки глюкозы и другие проблемы. Людям с заболеваниями ЖКТ стоит быть осторожными из-за возможного дискомфорта, а беременным — из-за риска отеков. Детям до двух-трех лет эти фрукты рекомендуется давать в небольших порциях с наблюдением за реакцией.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
122
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
323
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
403
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
346
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
442
Весь список