Эксперт: ипотека доступна россиянам с зарплатой от 300 тыс. руб.

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После снижения Центробанком ключевой ставки ожидается, что ставка по ипотеке снизится до 23%, что не сделает кредиты доступнее, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:



«По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 минимум, а то и 400 тысяч».



При отсутствии высокого дохода россиянин, решающийся на приобретение жилья в ипотеку, должен иметь хотя бы хороший первичный взнос. К примеру, это могут быть люди, которые продают свою двухкомнатную квартиру ради покупки трешки, оформляя на оставшуюся сумму кредит, считает эксперт, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на aif.ru.