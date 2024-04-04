Я нашел ошибку
Главные новости:
Это разбрасывание золы на участки посевных отделений для ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Работа над созданием продукта велась на кафедре пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ под руководством д.м.н., профессора Юрия Щукина.
Разработка СамГМУ позволяет персонализировано подбирать лечение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Самарская область – лидер по развитию экологического туризма, который связан с отдыхом на природе.
Экскурсии «Зеленый путь» стартовали на выставке "Россия"
В этом году в заочном этапе участие приняли 50 команд.
В регионе провели областной конкурс «Я – будущий педагог»
«Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В Самарской области состоялись финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
В штате амбулатории врач-терапевт, процедурная медсестра и две медсестры общей практики. По графику ведут прием педиатр и гинеколог.
В селе Бобровка обновили врачебную амбулаторию
Итоговый счет игры 7:4 в пользу ЦСК ВВС.
В Самаре прошла товарищеская игра по следж-хоккею между командами ЦСК ВВС-следж и Лада-следж
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.14
EUR 99.43
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экскурсии «Зеленый путь» стартовали на выставке "Россия"

4 апреля 2024 16:51
80
Самарская область – лидер по развитию экологического туризма, который связан с отдыхом на природе.

На Международной выставке-форуме «Россия» все желающие смогут познакомиться с экокультурой страны и главными достижениями этой сферы. Экологическая повестка является одной из самых актуальных в нашей стране. Красивейшая природа, водные ресурсы и полезные ископаемые находятся под пристальным вниманием государства и крупнейших компаний. Окунуться с головой в эту тему, а также восхититься необыкновенными красотами России все желающие могут во время экскурсии «Зеленый путь».

Самарская область – лидер по развитию экологического туризма, который связан с отдыхом на природе, прохождением экологических троп и непосредственным пребыванием в допустимых рекреационных зонах особо охраняемых природных территорий нашего региона. Напомним, что всего на территории Самарской области находится более 200 особо охраняемых природных территории, 3 из которых — федерального значения. Главные — памятники природы федерального значения: Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина (23,1 тыс. га), национальный парк «Самарская Лука» (127,1 тыс. га), национальный парк «Бузулукский бор» (54,1 тыс. га), Шиланские Генковские лесополосы (1,4 тыс. га). В числе памятников природы регионального значения – 211 объектов, в том числе Голубое озеро, Рачейский и Муранский боры, Царёв курган.

На сегодняшний день на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина открыты для посещения три маршрута: гора Стрельная, экскурсионно-познавательный комплекс «Бахилова Поляна» и эко-тропа Храм природы (ведущий к урочищу Каменная Чаша).

В 2023 году была обновлена и благоустроена экологическая тропа «Храм природы», ведущая к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который будет посещаем каждым, кто приезжает сюда для того, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Протяженность благоустроенной тропы – почти 2 км. В планах создание аудиогидов для комфортного и самостоятельного прохождения маршрута «Храм природы» и благоустройство еще целого ряда площадок на территории заповедника.

Отметим, что Правительство Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики. По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли.

Сезон экологических экскурсий в Самарской области стартует совсем скоро, после того как заповедные территории освободятся от снега, а посетить экскурсию «Зеленый путь» все желающие могут уже сейчас. Предварительная регистрация на сайте Выставки. Старт: от Павильона M. Гостевой центр.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 9 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Теги: Москва Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый день гостей стенда ждут полезные лекции и встречи с представителями бизнес-сообщества, которые реализуют свои проекты на территории Самарской области.
27 марта 2024, 15:39
На стенде Самарской области на ВДНХ стартовали Недели предпринимательства
Каждый день гостей стенда ждут полезные лекции и встречи с представителями бизнес-сообщества, которые реализуют свои проекты на территории Самарской области. Общество
449
В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.
01 марта 2024, 17:26
Именитые участники Грушинских фестивалей выступают на выставке "Россия"
В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских... Общество
1108
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.
28 февраля 2024, 17:42
Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса. Общество
710
В центре внимания
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
4 апреля 2024  16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
119
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
4 апреля 2024  12:46
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
167
В Самарской области стартовал набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 апреля 2024  12:00
В Самарской области стартовал набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
442
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
354
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
587
Весь список