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Экскурсии в самарские СМИ провели для активистов «Движения Первых»

10 июня 2025 17:24
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Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных СМИ.

Активисты и члены медиацентра самарского отделения «Движения Первых» в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» посетили редакции «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС». Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных СМИ.

«Хорошо знаком со многими проектами «Движения Первых», и одним из важнейших направлений работы ребят считаю именно профориентацию. Сегодняшним школьникам важно понимать, куда они смогут прийти спустя несколько лет учебы, кем смогут стать, в каком направлении раскрыть свой талант. Вполне возможно, что познакомившись с нашими СМИ, кто-то увидит свое будущее именно в медиасфере. Считаю, ребят нужно чаще приглашать на экскурсии, в том числе на наши муниципальные предприятия», - сказал глава города Самара Иван Носков. 

В «Самарской газете», которая в прошлом году отметила 140-летний юбилей, юным гостям рассказали об истории издания и о том, какой путь проходит выпуск газеты, прежде чем попасть к читателю. Каждый текст проверяют редакторы и корректоры, затем с материалами работают дизайнеры и верстальщики, работники типографии. Также гостям представили проект «Письма с фронта», посвященный 80-летию Великой Победы. Отметим, что наряду с печатным изданием сегодня работает сайт sgpress.ru и соцсети - ВКонтакте и Telegram.

«Проект «МедиаПритяжение» стартовал в Самаре в начале 2025 года. Всего планируем объединить в нем не менее 3 тысяч ребят. Это те, кому интересно медианаправление – юные журналисты, блогеры, видеомейкеры, дизайнеры, члены школьных медиацентров. Часть проекта проходит в онлайн-формате, но экскурсии – важная его составляющая Благодарю за поддержку администрацию города и команды тех средств массовой информации, где мы уже успели побывать», - сказал председатель местного отделения «Движения Первых» Сергей Пушняк.

На телеканале «Самара-ГИС» гостям показали съемочный павильон, студии звукозаписи и интернет-редакцию, они смогли пообщаться с опытными корреспондентами и операторами, попробовать себя в роли ведущих и журналистов.

«Сегодня в нашей редакции работают более 80 человек, это как опытные сотрудники с многолетним стажем, так и молодежь – вчерашние студенты вузов. Ежедневно мы выпускаем более 10 выпусков новостей, делаем прямые включения с места событий, показываем более 20 художественных программ о культуре, туризме, медицине, психологии, а сейчас работаем над новыми проектами. С удовольствием рассказали школьникам о своей работе и в будущем ждем в свою команду!» - сказала генеральный директор АО «Самара - ГИС» Елена Кольцун.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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