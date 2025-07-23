Экономист: восемь профессий, которые могут исчезнуть к 2030 году

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Восемь профессий в России к 2030 году могут исчезнуть или испытать резкое сокращение числа кадров — оператор кол-центра, кассир, работник склада, типограф, механик по ремонту устаревшей техники, специалисты аграрного сектора, бухгалтер и журналист, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Первые три профессии типа «оператор кол-центра», «кассир» и «работник склада» могут стать менее востребованными из-за автоматизации и внедрения технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, уточнила эксперт.

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