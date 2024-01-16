Я нашел ошибку
Главные новости:
С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Екатерина Щинина из Самары одержала победу во Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Новые спортивные объекты появились в Волжском, Красноярском и Сызранском районах.
"Спорт - норма жизни": в 2023 году в Самарской области открылись три площадки ГТО
В аварии пострадал пассажир автобуса.
В Самаре на улице Победы маршрутка въехала в кафе 
2 человека госпитализированы. Потребовалась помощь спасателей.
В Смышляевке в попутном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили
Для деблокирования погибших из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей.
В ДТП на 944 километре трассы М-5 при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли три человека
Ориентировочное время открытия движения 09.00 17 января.
В трех муниципальных районах региона продлено прекращение движения всех видов транспорта
Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях.
В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города
Врач: в некоторых случаях молоко может принести вред здоровью
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Екатерина Щинина из Самары одержала победу во Всероссийской муниципальной премии "Служение"

16 января 2024 23:34
149
С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

16 января, во вторник, в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ проходит заключительный день первого федерального муниципального форума "Малая Родина - сила России". 

Сегодня же в рамках форума состоялось награждение лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Екатерина Щинина, начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Самара, стала победителем в номинации "Опыт наставника - успех молодых", в которой отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы.

- Я благодарна моей семье за ту любовь и заботу, которую мне дали. Я благодарна окружному штабу студенческих отрядов Приволжского федерального округа за то, что научили быть смелой, за поддержку молодежи, которая у меня есть. Я благодарна губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и главе Самары Елене Владимировне Лапушкиной за возможность работать, служить нашей Родине вместе. Верю в нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Люблю тебя, моя страна! И другой судьбы и страны мне не нужно, - заявила в ответном слове победительница.

С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В телефонном разговоре глава региона отметил, что горд ее успехами, тем более, что знаком ней еще со времен работы мэром Самары. Тогда Екатерина была активисткой студенческих отрядов, принимала участие в городских событиях, молодежных акциях и субботниках.

- От всей души поздравляю с этой значимой победой! Так держать! - пожелал девушке губернатор.

Премия "Служение" учреждена по поручению Президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны, сообщает sovainfo.ru.

 

 Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области/СОВА

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
380
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
467
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
332
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
289
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
416
Весь список