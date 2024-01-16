Екатерина Щинина из Самары одержала победу во Всероссийской муниципальной премии "Служение"

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16 января, во вторник, в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ проходит заключительный день первого федерального муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Сегодня же в рамках форума состоялось награждение лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Екатерина Щинина, начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Самара, стала победителем в номинации "Опыт наставника - успех молодых", в которой отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы.

- Я благодарна моей семье за ту любовь и заботу, которую мне дали. Я благодарна окружному штабу студенческих отрядов Приволжского федерального округа за то, что научили быть смелой, за поддержку молодежи, которая у меня есть. Я благодарна губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и главе Самары Елене Владимировне Лапушкиной за возможность работать, служить нашей Родине вместе. Верю в нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Люблю тебя, моя страна! И другой судьбы и страны мне не нужно, - заявила в ответном слове победительница.

С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В телефонном разговоре глава региона отметил, что горд ее успехами, тем более, что знаком ней еще со времен работы мэром Самары. Тогда Екатерина была активисткой студенческих отрядов, принимала участие в городских событиях, молодежных акциях и субботниках.

- От всей души поздравляю с этой значимой победой! Так держать! - пожелал девушке губернатор.

Премия "Служение" учреждена по поручению Президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны, сообщает sovainfo.ru.

Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области/СОВА