ЕГЭ: первые 25 стобалльников стали известны в Самаре

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В Самаре стали известны первые результаты ЕГЭ по химии, математике, истории и литературе. Эти предметы были первыми в рамках основного периода экзаменационной кампании, которая стартовала в конце мая. По итогам двое выпускников получили 100 баллов по истории, восемь человек – по химии и еще 15 стобалльников по литературе.



«Удивительным образом все уже известные стобалльники – девушки. От души поздравляю девчат, их родителей и учителей. Очень надеюсь, что вы останетесь в Самаре учиться и работать, нашему городу нужны талантливые химики, историки и филологи. Уверен, что по мере поступления результатов остальных экзаменов количество стобалльников в Самаре будет расти, и парни «подтянутся», особенно по точным наукам, - написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале. - Всем успешного прохождения экзаменов, поступления в вузы и ярких каникул! Все большие молодцы – и выпускники, и их родители, и, конечно, наши замечательные учителя».



В числе стобалльников – выпускники школ №№ 3, 16, 43, 47, 53, 58, 72, 114, 118, 124, 137, 144, 163, школы «Альтернатива» А.А.Иоффе, лицеев №131, Самарского ГТУ, «Престиж», Самарского медико-технического лицея, гимназий 11 и «Перспектива», а также Самарского регионального центра для одаренных детей.



В этом году ЕГЭ в Самаре сдают более 5,5 тысяч выпускников текущего года, что почти на одну тысячу больше, чем в прошлом. На этой неделе им предстоит сдать экзамены по иностранным языкам и информатике, после чего с 16 июня начнется резервный период. 3 и 4 июля, в дополнительные дни, у выпускников будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.

Фото: администрация Самары