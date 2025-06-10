Я нашел ошибку
Главные новости:
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Нужно пить как можно больше жидкости.
11-13 июня местами в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных СМИ.
Экскурсии в самарские СМИ провели для активистов «Движения Первых»
Самарская область демонстрирует высокую вовлечённость в реализацию проекта.
Ещё 400 российских предприятий смогут бесплатно повысить производительность в 2025 году
Участники обсудили вопросы, связанные с развитием предприятий и инфраструктуры ОЭЗ. 
Вице-губернатор Антон Емельяненко провел встречу с резидентами ОЭЗ «Тольятти»
Услуга поможет записаться на свидание с гражданином, который находится или отбывает наказание в учреждении УИС — уголовно-исполнительной системы.
В УФСИН СО функционирует сервис «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»
В Самаре стали известны первые результаты ЕГЭ по химии, математике, истории и литературе.
ЕГЭ: первые 25 стобалльников стали известны в Самаре
Мужчина вновь сел пьяным за руль.
В Шенталинском районе в отношении злостного нарушителя ПДД РФ возбуждено уголовное дело
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
-0.02
EUR 90.37
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЕГЭ: первые 25 стобалльников стали известны в Самаре

10 июня 2025 16:35
205
В Самаре стали известны первые результаты ЕГЭ по химии, математике, истории и литературе.

В Самаре стали известны первые результаты ЕГЭ по химии, математике, истории и литературе. Эти предметы были первыми в рамках основного периода экзаменационной кампании, которая стартовала в конце мая. По итогам двое выпускников получили 100 баллов по истории, восемь человек – по химии и еще 15 стобалльников по литературе. 

«Удивительным образом все уже известные стобалльники – девушки. От души поздравляю девчат, их родителей и учителей. Очень надеюсь, что вы останетесь в Самаре учиться и работать, нашему городу нужны талантливые химики, историки и филологи. Уверен, что по мере поступления результатов остальных экзаменов количество стобалльников в Самаре будет расти, и парни «подтянутся», особенно по точным наукам, - написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале. - Всем успешного прохождения экзаменов, поступления в вузы и ярких каникул! Все большие молодцы – и выпускники, и их родители, и, конечно, наши замечательные учителя».

В числе стобалльников – выпускники школ №№ 3, 16, 43, 47, 53, 58, 72, 114, 118, 124, 137, 144, 163, школы «Альтернатива» А.А.Иоффе, лицеев №131, Самарского ГТУ, «Престиж», Самарского медико-технического лицея, гимназий 11 и «Перспектива», а также Самарского регионального центра для одаренных детей. 

В этом году ЕГЭ в Самаре сдают более 5,5 тысяч выпускников текущего года, что почти на одну тысячу больше, чем в прошлом. На этой неделе им предстоит сдать экзамены по иностранным языкам и информатике, после чего с 16 июня начнется резервный период. 3 и 4 июля, в дополнительные дни, у выпускников будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
10 июня 2025, 17:57
С 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
8
Нужно пить как можно больше жидкости.
10 июня 2025, 17:46
11-13 июня местами в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Нужно пить как можно больше жидкости. Общество
20
Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных СМИ.
10 июня 2025, 17:24
Экскурсии в самарские СМИ провели для активистов «Движения Первых»
Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных... Общество
68
В центре внимания
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
315
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
189
В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.
9 июня 2025  22:11
День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
390
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
403
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
357
Весь список