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«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»

15 июля 2025 17:54
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«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знании, способностей, потенциала общественно-политической работы, и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.
 

Выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе, а также сформировать  управленческий кадровый резерв села и создать сообщество единомышленников, объединённых девизом «личный рост = развитие села» - такую задачу ставят перед собой организаторы конкурса «Лидеры села».

Подобные мероприятия предоставляют уникальную возможность не только проявить свои лидерские качества, но и внести реальный вклад в развитие родного края, уверены активисты партпроекта «Российское село» в Самарской области.

Конкурс «Лидеры села» включает программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями. Среди наставников конкурса сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, депутаты Госдумы: заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина, Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев и зам.председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, председатель Российского Союза сельской молодёжи, член Общественной Палата Дмитрий Пекуровский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, советник руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер,  фермер, сертифицированный бизнес-наставник Сколково Егор Доставалов и другие.

Регистрация участников Конкурса осуществляется на сайте лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.  К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Есть специальная категория - для блогеров и лидеров общественного мнения. Кстати, и отсутствие опыта управленческой деятельности - не является препятствием. Подать заявку можно всем, было бы желание.

Организатором Конкурса выступаетОбщероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» (РССМ) при поддержке Ассоциации «ВАРМСУ» и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Реализация проекта проходит в рамках программы «Кадры для села», инициированной РССМ и Росмолодёжью.

Подробности на официальном сайте конкурса: лидерысела.рф. и в официальном телеграм-канале проекта: t.me/molodezhsela.

Напомним, что одним из основных направлений народной программы партии «Единая Россия» является развитие села. Это включает создание и модернизацию социальной инфраструктуры,а также реализацию программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Особый акцент делается на поддержку кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.

Теги: Единая Россия

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