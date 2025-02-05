Единая дежурно-диспетчерская служба Самары обработала более 325 тысяч обращений

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В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за 2024 год. По системе круглосуточной обратной связи с жителями на единый номер «112» поступило 325 872 сообщения от горожан.

«Единая дежурно-диспетчерская служба является важным элементом государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Без современной системы сбора данных обо всех происшествиях и оперативной работы с этими данными невозможно говорить о безопасности населения современных городов. Сотрудники ЕДДС Самары выполняют огромный объем ежедневной работы, которая крайне важна для современного городского мониторинга. Именно ЕДДС – первый рубеж нашей защиты в случае непредвиденных обстоятельств любого масштаба»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.

Ни одно обращение не осталось без ответа. Исходя из ситуации, специалисты не только связываются с экстренными службами - 01, 02, 03, 04, но и доводят информацию до профильных подразделений органов власти и других ведомств.