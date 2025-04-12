Двое тольяттинцев помогли полиции в задержании подозреваемых

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В торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственные письма жителям города, которые проявили активную гражданскую позицию и помогли полиции в задержании подозреваемых и раскрытии тяжкого преступления.

18 февраля текущего года в полицию за помощью обратилась 43-летняя работник одной из таксомоторных организаций, у которой злоумышленники под угрозой применения насилия похитили автомобиль. Оперативный дежурный уточнил у заявителя марку, модель, цвет транспортного средства и направление в котором скрылись злоумышленники, ориентировал на розыск личный состав Управления и направил по указанному женщиной адресу следственно-оперативную группу.

На улице Никонова возле одной из остановок общественного транспорта, полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые удерживали молодого человека, возле автомобиля, схожего по описанию с похищенным. Сотрудники полиции задержали местного жителя и провели следственные мероприятия.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что Ринату Фахрееву и Артему Охову позвонила их знакомая, которая сообщила о совершенном в отношении нее разбойном нападении. Молодые люди находились не далеко от места происшествия. Увидев на дороге автомобиль своей знакомой, молодые люди оперативно среагировали: остановили транспортное средство и не позволили скрыться находившемуся за рулем молодому человеку, удерживая его до приезда сотрудников полиции.

Поблагодарив тольяттинцев за неравнодушие, крепко пожав им руки и вручив благодарственные письма, начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов подчеркнул, что в последнее время все больше жителей Тольятти проявляют свою активную гражданскую позицию. Полицейские искренне благодарны таким гражданам за помощь, оказываемую в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности горожан.