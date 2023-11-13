Двое представителей региона одержали победу во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

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В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ на площадке Дома молодежи прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Успешно справились с дистанционными этапами конкурса и прошли в финал 4 представителя Самарской области. Двое из них стали победителями: Илья Казаков из Кинель-Черкасского района и Людмила Ишкина из Елховского района.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина работает масштабная выставка «Россия». На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе представлен и стенд Самарской области. В тематических павильонах демонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации. Выставка стала масштабным деловым, культурно-развлекательным и образовательным проектом, в рамках которого в том числе проходят и финальные этапы всероссийских конкурсов.

«Лидеры села» – конкурс для талантливой молодежи, которая занимается развитием своей малой Родины, а также всех тех, кто только хочет развивать российские села и чувствует в себе силы. Организаторами конкурса являются Российский союз сельской молодёжи совместно со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержки президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Президент уделяет особое внимание повышению качества жизни на селе и, следовательно, созданию условий для молодежи на сельских территориях. Для Росмолодежи эта тема в фокусе внимания. Этот процесс невозможен без управленческих кадров, которые будут работать «на земле», добиваться развития каждого населенного пункта страны. Конкурс «Лидеры села» призван решить эту задачу», – отметила на церемонии награждения победителей конкурса руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В Самарской области для развития сел в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на сегодняшний день реализуется целый ряд механизмов, которые позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова в области проводится большая работа для развития сельских территорий – строится новое жилье, модернизируются школы, больницы, детские сады, дома культуры, ведется благоустройство дворов и общественных пространств. Создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК, внедрение цифровых технологий в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села, развитие кадрового потенциала – одни из приоритетных направлений работы областного правительства.

Так, свои управленческие навыки и компетенции в течение трех дней в Мастерской управления «Сенеж» демонстрировали 150 финалистов из 58 регионов нашей страны. Из них были выбраны 50 самых перспективных и талантливых молодых человека. Среди этих ребят студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. За плечами каждого – своя особая история. Но все объединены одним: стремлением стать профессиональным управленцем, чтобы сделать жизнь в родном селе еще лучше.

«Очень интересный опыт, необычный. Много людей абсолютно разной профессиональной направленности: от представителей системы образования, заканчивая главами районов и даже региональным министром. Приятно осознавать себя в числе лучших 50 человек страны. Цель на будущее: представлять регион на финале конкурса «Лидеры России», – прокомментировал Илья Казаков.

Людмила Ишкина отметила: «Прошедшие дни для меня пролетели мощной силой урагана. 14 000 заявок было подано на участие в конкурсе, из них отобрано в финал 3000 человек. В финале состязалось 150 финалистов престижного конкурса «Лидеры села», а самыми лучшими стали лишь 50 победителей... Я – в их числе. Это был мозговой штурм, проявление креативного мышления и работа в команде. До последнего момента сохранялась интрига относительно победителей. И теперь я смогу ответить на вопрос, кто же такой лидер!!! Спасибо организаторам этого мероприятия. Ожидание/реальность на высшем уровне, превышает 200%».

Конкурс «Лидеры села» реализуется в рамках Всероссийской программы «Кадры для села». Это программа подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов, разработанная Российским союзом сельской молодежи совместно с Росмолодёжью по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Государственного совета РФ по аграрной политике 2019 года.

Победители конкурса «Лидеры села» получают возможность реализации индивидуальных треков профессионального и карьерного развития при поддержке топовых наставников, а также могут стать частью экспертных и консультативных органов и войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.

Фото предоставлено департаментом информполитики СО