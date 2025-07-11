Две женщины в Самаре попытались скрыться в траве от сотрудников отдела по вопросам миграции

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В целях обеспечения правопорядка и соблюдения законодательства Российской Федерации сотрудники Управления МВД России по городу Самаре при содействии Добровольной народной дружины проверили лиц, находившихся на территории торгового объекта в Кировском районе областного центра.

В ходе мероприятия большинство граждан проявили сознательность и во время процедуры проверки разрешительных и удостоверяющих личность документов в полном объеме отвечали на вопросы полицейских.

Так, сотрудники полиции изучили документы иностранного гражданина, который грузил овощи в автомобили покупателей, и выяснили, что у него отсутствует разрешение на работу. Мужчина в разговоре с полицейскими подробно рассказал об обстоятельствах нарушения закона. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, в отношении работодателя собран материал проверки.

Во время рейда сотрудники отдела по вопросам миграции заметили двух женщин, которые прятались в высокой траве и следили за действиями полицейских. Одну из них, после проверки документов, привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Нарушительнице 1985 года рождения предстоит покинуть нашу страну. Вторая женщина закон не нарушала, пряталась «за компанию».

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются. Полицейские рекомендуют работодателям строго соблюдать установленные правила при трудоустройстве иностранных граждан и учитывать возможные правовые последствия за нарушение действующего законодательства. Сотрудники полиции обращают внимание: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.