Две трети жителей Самары готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

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Аналитики Авито узнали у жителей Самары, во что они одеваются на свидания, как долго собираются и сколько денег тратят на такие встречи. Оказалось, что мужчины чаще всего для первой встречи предпочитают джинсы, майки и джемперы, а женщины — платья, юбки и блузки. Любопытно, что только 7% не обращают внимание на то, как одет партнер на свидании.

Для первого свидания мужчины в основном выбирают стиль кэжуал (36%) — одеваются в джинсы с джемпером, кофтой или футболкой. А вот женщины чаще всего предпочитают романтический стиль (39%) — надевают легкие платья, нестрогие костюмы, юбки с блузками. 30% жителей Самары для таких встреч выбирают классический стиль с деловыми костюмами и строгими платьями (в основном это опрошенные старше 45 лет). Еще 12% готовы к встречам в спортивном образе, и всего 8% — предпочитают нарядный. Костюм с бабочкой или вечернее платье на первое свидание выбирают меньшинство.

Удобство одежды, ее соответствие локации, погоде и настроению возглавляют топ критериев при выборе вещей у жителей Самары. Так, удобство важнее опрошенным старше 45 лет (37%), соответствие месту, погоде и настроению — опрошенным старше 65 лет (48%, 36% и 27% соответственно). В то же время, респондентам в возрасте от 18 до 24 лет важнее других было то, чтобы наряд смотрелся стильно и визуально привлекательно (22%), был модным и соответствовал актуальным трендам (15%), а также откликался предпочтениям партнера (12%).

При этом женщины в основном ожидают, что их спутник оденется на свидание стильно и аккуратно (31%) или в соответствии с местом проведения встречи (25%). А мужчины чаще отмечали, что главное, чтобы спутница чувствовала себя уверенно в своем наряде (26%) или просто оделась просто и удобно, чтобы внешний не забирал на себя слишком много внимания (23%). 7% опрошенных и вовсе утверждают, что совсем не обращают внимание на одежду.

В основном респонденты тратят на сборы к романтической встрече от 30 до 60 минут — так ответили 43% опрошенных. При этом треть мужчин (36%) собирается быстрее — 15-30 минут, а треть женщин (33%) — медленнее, в течение 1-2 часов. Более 2 часов тратят на сборы 12% женщин и 8% мужчин.

30% участников опроса не против потратить на подготовку к свиданию до 5 тыс. рублей. 31% готовы потратить на свидание от 5 до 15 тыс. рублей. 4% могут потратить до 30 тыс. рублей и 10% — более этой суммы. При этом 25% вообще ничего не хотят тратить, чтобы подготовиться к свиданию.

В общей сложности периодически ходит на свидания 33% респондентов. 13% опрошенных ходят на такие встречи раз в полгода и реже, 3% раз в 2-3 месяца, 12% несколько раз в месяцев и 5% — один или несколько раз в неделю. В основном время таким образом предпочитает проводить молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, и чаще всего они ходят на свидания несколько раз в месяц.

Чаще всего участники опроса ходят на свидания с теми, с кем они уже состоят в романтических отношениях (43%). Причем так в основном отвечали женщины (59% против 39% мужчин). 34% встречаются с коллегами, 21% — с новыми знакомыми из дейтинг-приложений или соцсетей, 13% — с друзьями друзей и 7% — с теми, с кем случайно познакомились на улице. Примечательно, что 36% ходят на романтические встречи с теми, с кем уже виделись когда-то давно — со старыми знакомыми с работы, университета или школы. А по рекомендации своих родителей на свидания ходят только 4%.