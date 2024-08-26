Две трети жителей Самары готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала третьей.
В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»
Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.
Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона
Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.
«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 сентября по 10 сентября.
В сборную Беларуси вызван защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин
С 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.
КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Две трети жителей Самары готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

26 августа 2024 12:18
174
Две трети жителей Самары готовы потратить на свидание до 15 тысяч рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, во что они одеваются на свидания, как долго собираются и сколько денег тратят на такие встречи. Оказалось, что мужчины чаще всего для первой встречи предпочитают джинсы, майки и джемперы, а женщины — платья, юбки и блузки. Любопытно, что только 7% не обращают внимание на то, как одет партнер на свидании.

Для первого свидания мужчины в основном выбирают стиль кэжуал (36%) — одеваются в джинсы с джемпером, кофтой или футболкой. А вот женщины чаще всего предпочитают романтический стиль (39%) — надевают легкие платья, нестрогие костюмы, юбки с блузками. 30% жителей Самары для таких встреч выбирают классический стиль с деловыми костюмами и строгими платьями (в основном это опрошенные старше 45 лет). Еще 12% готовы к встречам в спортивном образе, и всего 8% — предпочитают нарядный. Костюм с бабочкой или вечернее платье на первое свидание выбирают меньшинство.

Удобство одежды, ее соответствие локации, погоде и настроению возглавляют топ критериев при выборе вещей у жителей Самары. Так, удобство важнее опрошенным старше 45 лет (37%), соответствие месту, погоде и настроению — опрошенным старше 65 лет (48%, 36% и 27% соответственно).  В то же время, респондентам в возрасте от 18 до 24 лет важнее других было то, чтобы наряд смотрелся стильно и визуально привлекательно (22%), был модным и соответствовал актуальным трендам (15%), а также откликался предпочтениям партнера (12%).

При этом женщины в основном ожидают, что их спутник оденется на свидание стильно и аккуратно (31%) или в соответствии с местом проведения встречи (25%). А мужчины чаще отмечали, что главное, чтобы спутница чувствовала себя уверенно в своем наряде (26%) или просто оделась просто и удобно, чтобы внешний не забирал на себя слишком много внимания (23%). 7% опрошенных и вовсе утверждают, что совсем не обращают внимание на одежду.

В основном респонденты тратят на сборы к романтической встрече от 30 до 60 минут — так ответили 43% опрошенных. При этом треть мужчин (36%) собирается быстрее — 15-30 минут, а треть женщин (33%) — медленнее, в течение 1-2 часов. Более 2 часов тратят на сборы 12% женщин и 8% мужчин.

30% участников опроса не против потратить на подготовку к свиданию до 5 тыс. рублей. 31% готовы потратить на свидание от 5 до 15 тыс. рублей. 4% могут потратить до 30 тыс. рублей и 10% — более этой суммы. При этом 25% вообще ничего не хотят тратить, чтобы подготовиться к свиданию.

В общей сложности периодически ходит на свидания 33% респондентов. 13% опрошенных ходят на такие встречи раз в полгода и реже, 3% раз в 2-3 месяца, 12% несколько раз в месяцев и 5% — один или несколько раз в неделю. В основном время таким образом предпочитает проводить молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, и чаще всего они ходят на свидания несколько раз в месяц.

Чаще всего участники опроса ходят на свидания с теми, с кем они уже состоят в романтических отношениях (43%). Причем так в основном отвечали женщины (59% против 39% мужчин). 34% встречаются с коллегами, 21% — с новыми знакомыми из дейтинг-приложений или соцсетей, 13% — с друзьями друзей и 7% — с теми, с кем случайно познакомились на улице. Примечательно, что 36% ходят на романтические встречи с теми, с кем уже виделись когда-то давно — со старыми знакомыми с работы, университета или школы. А по рекомендации своих родителей на свидания ходят только 4%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг
26 августа 2024, 10:05
Самарцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг
В банк чаще предпочитают обращаться мужчины. Общество
196
В Самаре в 24% компаниях существует традиция проведения субботников
25 августа 2024, 13:16
В Самаре в 24% компаниях существует традиция проведения субботников
29% рады бесплатно участвовать в корпоративных субботниках. Благоустройство
437
Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом
25 августа 2024, 10:33
Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом
26% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Общество
508
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
608
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
325
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
245
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
744
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
530
Весь список