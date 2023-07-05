Две трети россиян рассказали, что профессиональная деятельность негативно влияет на их здоровье.

168

Чтобы снизить такое воздействие, 33% респондентов планируют сменить работу, а 16% — поменять профессию, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса.

Самым популярным способом решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% россиян является отпуск. Более половины опрошенных (55%) отдыхают два-три раза в год, а 36% – раз в год.

Помимо отпуска, респонденты прибегают к следующим действиям:

принимают БАДы/ витамины - 39%

занимаются спортом - 37%

принимают лекарственные препараты - 25%

регулярно проходят диспансеризацию/чекапы - 14%.

Также россияне рассказали, что иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой (52%). Воспользоваться услугами ДМС могут 47% респондентов. 25% из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, а 22% - полную.

Абсолютное большинство (84%) работающих россиян уверены, что работодатель должен заботиться о здоровье сотрудников.

58% респондентов считают наличие ДМС приоритетным фактором при выборе работы. 39% из них готовы рассматривать полис с минимальным набором услуг.

«ДМС — это самая важная часть социального пакета для большинства соискателей и серьезный инструмент сохранения и повышения лояльности персонала. Причем значимость ДМС для сотрудников только повышается, ведь качественные и удобные медицинские услуги в стране не дешевеют. В 2022 году мы наблюдали медицинскую инфляцию на уровне 12-15%, и снижения ее уровня в текущем году не ожидаем. Сегодня все больше наших корпоративных клиентов, особенно из среднего бизнеса, даже расширяют ДМС для сотрудников за счет включения в базовый пакет сотрудников программ профилактики различных заболеваний, программ по страхованию критических заболеваний и программ психологической поддержки», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.