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Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»

25 июля 2025 12:25
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Два сотрудника СамГМУ и двое представителей Самарского университета им. Королёва стали экспертами в кросс-вузовской экспертизе программы «Приоритет-2030»

Директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен и директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе университета Алексей Комягин, а также Надежда Развейкина и Александр Кузин из Самарского университета им. Королёва будут участвовать в экспертизе стратегических проектов университетов-участников программы академического лидерства «Приоритет-2030», анализировать их вклад в достижение национальных целей развития и предлагать рекомендации по повышению эффективности. Особое внимание будет уделяться внедрению передовых образовательных технологий, развитию научно-исследовательской базы и коммерциализации инноваций, производимых в университетах.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Эксперты «Социоцентра» приезжали в вузы Самарской области, чтобы провести независимую оценку их достижений и программ развития. Значимо то, что в команду «Социоцентра» теперь входят и представители академических кругов нашего региона».
Конкурсный отбор кандидатов в экспертную команду проводился в «Социоцентре» при поддержке Минобрнауки России. Претенденты проходили двухэтапную проверку: сначала оценивались профессиональный опыт и мотивация, затем – лидерские качества и навыки командной работы во время образовательного интенсива в МГТУ им. Н. Э. Баумана. По итогам двух этапов из 225 участников конкурса сформирован перечень из 156 экспертов. В ближайшее время эксперты пройдут образовательную программу, а уже в сентябре начнутся первые выезды в рамках кросс-вузовской экспертизы.

Надежда Развейкина, заведующая кафедрой социальных систем и права Самарского университета им. Королёва, эксперт Социоцентра: «Мы будем в университетах – участниках программы «Приоритет–2030» работать над созданием коммуникативного пространства в вузе, в котором неравнодушные, активные сотрудники смогли бы проанализировать, действительно ли университет обладает необходимыми ресурсами, кадрами, лидерской командой, а его модель соответствует заявленным амбициям. Наше заключение – это взгляд со стороны таких же коллег из других вузов. С другой стороны, такая межвузовская экспертиза – это возможность взаимообмена мнениями. Мы как эксперты сможем стать агентами изменений уже в своём университете».

Программа «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года, а с 2025 года вошла в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» нацпроекта «Молодёжь и дети».

 

Фото: пресс-служба СамГМУ

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