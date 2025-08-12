Два пригородных маршрута до Самары (№ 124 и № 108эк) начали работу по регулируемому тарифу

275

С 12 августа в рамках проводимой оптимизации маршрутной сети Самарской области еще два пригородных автобусных маршрута начали работу по регулируемому тарифу. Это популярные межмуниципальные маршруты между Самарой и Волжским районом в направлении крупнейших жилых микрорайонов:

№ 124 («г. Самара (ст.м. Кировская) – п. Смышляевка»)

№ 108эк («г. Самара , Губернский рынок – мкр. Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный)».

По контракту министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО «Маяк» оба маршрута обслуживаются современным подвижным составом (не позднее 2024 года выпуска) среднего класса. На маршруте №124 предусмотрена работа 9-ти транспортных средств, а на маршруте №108эк - 15-ти единиц подвижного состава.

Кроме того, предусмотрены требования по соблюдению перевозчиком указанного в контракте расписания, график которого составлен с учетом сложившегося пассажиропотока. Стоимость проезда на обоих маршрутах составляет 40 рублей вне зависимости от дальности поездки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание задачам организации системного транспортного сообщения в регионе. В 2025 году Самаре и Тольятти по поручению главы региона из областного бюджета выделено более 3 млрд рублей на перевод большинства городских маршрутов на регулируемый тариф, что позволило повысить комфорт и качество работы городского общественного транспорта.

Также с 2024 года запущена областная программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Самаре и покупке 71 нового трамвайного вагона. 40 из них уже поступили в город и работают на популярных маршрутах. Параллельно министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведется работа по формированию стратегии развития транспортной отрасли региона.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области