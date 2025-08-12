Я нашел ошибку
Главные новости:
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Два пригородных маршрута до Самары (№ 124 и № 108эк) начали работу по регулируемому тарифу

12 августа 2025 17:11
275
Стоимость проезда на обоих маршрутах составляет 40 рублей вне зависимости от дальности поездки.

С 12 августа в рамках проводимой оптимизации маршрутной сети Самарской области еще два пригородных автобусных маршрута начали работу по регулируемому тарифу. Это популярные межмуниципальные маршруты между Самарой и Волжским районом в направлении крупнейших жилых микрорайонов:

№ 124 («г. Самара (ст.м. Кировская) – п. Смышляевка»)

№ 108эк («г. Самара , Губернский рынок – мкр. Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный)». 

По контракту министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО «Маяк» оба маршрута обслуживаются современным подвижным составом (не позднее 2024 года выпуска) среднего класса.  На маршруте №124 предусмотрена работа 9-ти транспортных средств, а на маршруте №108эк - 15-ти единиц подвижного состава. 

Кроме того, предусмотрены требования по соблюдению перевозчиком указанного в контракте расписания, график которого составлен с учетом сложившегося пассажиропотока. Стоимость проезда на обоих маршрутах составляет 40 рублей вне зависимости от дальности поездки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание задачам организации системного транспортного сообщения в регионе. В 2025 году Самаре и Тольятти по поручению главы региона из областного бюджета выделено более 3 млрд рублей на перевод большинства городских маршрутов на регулируемый тариф, что позволило повысить комфорт и качество работы городского общественного транспорта.  

Также с 2024 года запущена областная программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Самаре и покупке 71 нового трамвайного вагона. 40 из них уже поступили в город и работают на популярных маршрутах.  Параллельно министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведется работа по формированию стратегии развития транспортной отрасли региона.

 

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Теги: Самара

