Доцент Самарского политеха удостоен благодарности Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации за вклад в просвещение

17 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве состоялась торжественная церемония награждения выдающихся просветителей, сотрудников и партнеров Российского общества «Знание». Награды вручали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль. В числе награжденных — доцент СамГТУ Егор Макаров. Церемония прошла в рамках V Съезда Российского общества «Знание», который стал частью Съезда просветителей и реализован в рамках мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко выразил сердечную благодарность участникам Съезда, благодаря которым перезагрузка Общества «Знание» на современной цифровой платформе стала возможной. К пятилетию обновленная просветительская организация завоевала высокий авторитет: 66 % россиян знакомы с деятельностью Общества «Знание», среди них 74 % доверяют ему. Этих результатов удалось добиться благодаря масштабному сообществу лекторов, которым сегодня, как и много лет назад, отведена главная роль в просвещении.

«Это настоящее подвижничество, и для того, чтобы так работать, надо не только передавать знания, надо вкладывать сердце и душу. Спасибо вам огромное! Сегодня армия лекторов Российского общества «Знание» — это более 32 тысяч человек разных профессий и возрастов. Самому старшему лектору — 100 лет, самые юные — это семиклассники российских школ. Работа Общества «Знание» и личный пример Президента России вернули интерес и уважение к просвещению, к статусу лектора», — сказал Сергей Кириенко. Отдельные слова благодарности Сергей Кириенко произнес в адрес ветеранов специальной военной операции. Он отметил, что почти 700 участников СВО, вернувшись с фронта, стали лекторами Российского общества «Знание».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал: «Сотрудничество с Обществом «Знание» для нас стало точкой опоры в формировании кадрового и культурного потенциала. В Самарской области запущена работа 25 лекториев, привлечены 10 вузов, только в 2025 году проведено более 1200 мероприятий. Планируем масштабировать просветительскую деятельность в регионе, расширять базу лекторов в муниципалитетах, привлекать лидеров общественного мнения. Продолжим открывать новые региональные площадки «Знания».

Благодарностью Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие просветительской деятельности удостоен доцент Самарского государственного технического университета Егор Макаров.

«Для команды отделения Российского общества «Знание» в СамГТУ просветительская работа — это формирование осмысленного мировоззрения у молодежи. Наш Политех — это кузница инженерных кадров, но воспитать настоящего профессионала можно только опираясь на три фундаментальные опоры: историческую память, понимание настоящего и устремленность в будущее», — поделился Егор Макаров.

Он отметил, что базовыми в работе вуза являются три направления. Первое — сохранение исторической правды и память о Победе. Важно, чтобы студенты СамГТУ помнили: за их возможностью учиться и создавать технологии стоят подвиги советского народа. Второе — раскрытие научно-технического потенциала Самарской области.

«Наш регион — это авиация, космос, нефтехимия и энергетика, и мы показываем студентам, что инженерия — это престижно, интересно и что именно здесь, на самарской земле, рождаются технологии будущего», — подчеркнул Егор Макаров.

Третье — профориентационные проекты для самарской молодежи. Здесь выходят за пределы университетских аудиторий чтобы помочь ребятам сделать первый осознанный шаг в профессию.

«Только соединяя гордость за историю своей страны с реальными задачами экономики региона, мы можем воспитать лидеров, которые не уедут из Самары, а останутся здесь работать на ее благо. Наша миссия — сделать так, чтобы каждый молодой человек в регионе знал: его прошлое велико, настоящее насыщенно, а будущее зависит от его собственных знаний», — отметил Егор Макаров.

Наряду с торжественной церемонией награждения выдающихся людей в программу Съезда вошли пленарное заседание, заседание Координационного совета Общества «Знание» и другие события.