Достижения страны глазами россиян: Общество «Знание» организует фотовыставку на ВФМ-2024

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20 тысяч российских и иностранных гостей Фестиваля увидят 28 фотографий, выбранных из числа победителей национального творческого конкурса Знание.Россия. Работы участников из 10 регионов главная просветительская организация страны представит в эффекте дополненной реальности (AR). Проект будет реализован Российским обществом «Знание» как часть образовательной программы Фестиваля при поддержке генерального партнера фотоконкурса — информационного агентства России ТАСС.

Главная идея фотовыставки — через фотографии познакомить молодых людей со всего мира с актуальными достижениями России в науке, спорте, искусстве и благодаря технологиям AR погрузить зрителей в уникальную атмосферу событий, изображенных на фото. Проект также позволит авторам из российских регионов заявить о себе на международной арене.

Напомним в числе работ, одержавших победу на творческом конкурсе Знание.Россия, портрет прославленного самарского космонавта, Героя России, рекордсмена по длительности полетов в звездном пространстве Олега Кононенко. Его портрет, сделанный Алексеем Антоновым из Москвы, удостоен победы в номинации «Люди».

На выставке ВФМ-2024 представят фотографии профессионалов и любителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Крыма, Приморского края, Мурманской, Пензенской, Саратовской и Смоленской областей. Так, участники Фестиваля увидят природные богатства Архыза, Териберки, Алтая и Забайкальского края, легендарные архитектурные решения: Русский мост во Владивостоке, мечеть «Сердце Чечни», «Лахта Центр» и другие достижения нашей страны в различных сферах.

Экспозиция будет состоять из семи выставочных стендов — двухметровых подсвечиваемых и брендированных в стилистике Национального фотоконкурса Знание.Россия и Фестиваля конструкций. На каждом стенде будут размещены по 4 фотографии и QR-код — с его помощью зрители смогут выбрать русский или английский язык описания работы, после чего увидеть «ожившие» благодаря AR-технологиям фотографии. Фотоснимки будут дополнены эффектами визуализации, интересными фактами, аудиосопровождением. Все это позволит гостям почувствовать атмосферу тех событий, что изображены на фотографии. Например, запуска ракеты с космодрома Восточный или работы атомного ледокола «Арктика».

Выставочные стенды будут установлены в проходимых точках федеральной территории «Сириус», которые обещают стать самыми востребованными у молодых гостей ВФМ. Каждый посетитель выставки сможет сфотографироваться на фоне стенда, сохранить фото в своем мобильном устройстве и затем разместить в любой из социальных платформ, популярных в его родной стране.

Организация фотовыставки на Всемирном фестивале молодежи — одна из форм поощрения победителей Национального фотоконкурса Знание.Россия . Для участия в нем в 2023 году было подано более 13 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число лучших работ вошли 50 фотографий, 28 из них представлены на Фестивале.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи организован по указу Президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Фестиваля.

Мультимедийная выставка Национального фотоконкурса Знание.Россия станет частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом «Знание», наряду с просветительским марафоном Знание.Первые. Он пройдет с 2 по 6 марта, охватит шесть площадок Города молодежи мира и будет включать треки, созвучные смыслам Фестиваля: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией». Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ . Также образовательную программу составят интеллектуальный турнир Знание.Игра с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий Знание.Кино, где зрители увидят легендарные российские и зарубежные фильмы и смогут обсудить их в компании известных деятелей культуры.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.