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ДОСТИЖЕНИЯ.РФ: жители Самарской области демонстрируют гордость за свой край

20 сентября 2023 16:24
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Более 20 тысяч человек проголосовали за проекты Самарской области.

На портале ДОСТИЖЕНИЯ.РФ идет голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки. Проект реализуется в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия», которая откроется на ВДНХ в ноябре этого года.

На портале представлены как проекты федерального уровня, так и достижения субъектов. Именно за них и отдают свой голос жители регионов.

«Наша самарская земля богата талантливыми людьми. Мы вместе решаем сложнейшие задачи, достигая высот в разных сферах. Это космос и медицина, автомобилестроение и сельское хозяйство, наука, спорт, культура, сохранение исторической памяти. Закономерно, что сразу 31 проект из Самарской области вошел в рейтинг значимых достижений современной России. Его цель — рассказывать о самых прогрессивных инициативах со всей страны. Убежден: нам есть чем гордиться и о чем рассказать! Присоединяйтесь ко всероссийскому голосованию на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. И пусть о достижениях Самарской области узнает вся страна!» - призвал к голосованию жителей региона губернатор Дмитрий Азаров.

Жители Самарской области демонстрируют гордость за свой край. За достижения губернии уже отдано более 20 тысяч голосов.

Среди проектов региона лидирует Центр конструкторских разработок и научных исследований в области двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов». Новое конструкторское бюро займется разработкой силовых установок для авиации, космоса и энергетики. Оснащение позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели с применением «цифровых двойников» полностью в виртуальной среде. Специальный учебный класс предназначен для студентов проекта «Крылья Ростеха». Теперь наставники и студенты находятся на одной территории, в одной информационной среде, что позволит привлечь на ОДК-Кузнецов молодых и прогрессивных инженеров нового поколения.

На втором месте умная техника для сельского хозяйства. Знаменитые на всю страну «Туманы» — высокопродуктивная самоходная техника для химической защиты растений и распределения удобрений на полях. «Туманы» выходят в поле, даже пока лежит снег, чтобы внести в почву гранулированные удобрения. Из-за низкого давления в шинах разбрасыватель не уплотняет почву. Высокая скорость движения по полю и широкий захват обеспечивают быстрое и равномерное внесение «витаминов роста». Перерасхода удобрений удается избежать благодаря точности дозировки. Создают умную технику именно в Самарской области.

Много голосов получил и эффективный электронный сервис «Карта жителя Самарской области». Это банковская карта национальной платежной системы «Мир». Карта жителя совмещает в себе функции банковской, транспортной карты, полиса ОМС, ключа от домофона, а также может стать копилкой для бонусов и скидок от более чем 200 партнеров проекта. Карту можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал или мобильное приложение. Выпускается и обслуживается она бесплатно.

Среди проектов есть и новые сорта пшеницы, медицинские технологии, культурные проекты и новаторские сервисы. Голосование продолжается – на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ любой желающий может отметить то, что считает наиболее важным и значимым.

 

 

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