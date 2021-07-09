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Дорога до дачи у четверти россиян занимает не меньше, чем полет на море. Это показало исследование сервиса "Авто.ру".

Так, 25% опрошенных, которые отправляются за город, тратят на дорогу более двух часов – это дольше, чем перелет из Москвы в Краснодар и обратно. Чуть больше повезло дачникам, которые преодолевают путь в среднем за полтора-два часа, – таких 16%. Час-полтора тратят 15% респондентов.

Пробки – основная причина долгой дороги. На них пожаловались 85% респондентов. Большинство опрошенных (59%) выезжают на дачу в пятницу вечером или утром в субботу. Остальные выбирают другое время, чтобы миновать пробки.

Опрос проводился этим летом, в нем приняли участие тысяча человек по всей России, – передает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com