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Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии

19 сентября 2023 17:28
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Вместе с донецкими музыкантами на сцене блистала звезда мировой классической сцены, выдающаяся пианистка Валентина Лисица

В Самарской филармонии в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» выступил оркестр Донецкого академического симфонического оркестра им. С. Прокофьева.

В исполнении музыкантов – произведения великих русских композиторов: Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича. Вместе с донецкими музыкантами на сцене блистала звезда мировой классической сцены, выдающаяся пианистка Валентина Лисица, большой друг Донбасса и Донецкой филармонии.

Донецкие музыканты вот уже почти 10 лет работают в условиях постоянного военно-политического конфликта и боевых действий, но, несмотря на трудности, за период с 2014-го года по 2022 год оркестр дал около 500 концертов.
Начиная с 18 февраля 2022 года из-за постоянных обстрелов Донецка концерты с очным присутствием зрителей в зале Донецкой филармонии не проводятся. Мероприятия в филармонии и театрах запрещены. Единственная возможность коллектива работать – гастрольная деятельность.

«Благодарю коллег из Донецкого академического симфонического оркестра им. С.Прокофьева и Валентину Лисица за прекрасный вечер музыки и общения. Пусть сегодня аплодисменты и тепло наших сердец поддержат музыкантов. Я желаю нашим коллегам крепости духа и новых творческих проектов», — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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