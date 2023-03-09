Дом Панафидина в Самаре защитят от сноса

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Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области взяло под охрану один из памятников Самары. Речь идет о доме Панафидина, который находится на Фрунзе, 127.

— В качестве предметов охраны дома определены само двухэтажное здание, его конфигурация, габариты, фундамент, внешний облик, фасады, оконные проемы, — следует из подписанного врио руководителя УГООКН Иваном Стафеевым приказа.

Самое интересное в этом здании, это, конечно, его внутренний дворик, который чем-то напоминает знаменитые питерские колодцы. Если заглянуть в арку дома, нашему глазу откроются стены особнячка, обвитые виноградной лозой. В этом доме до сих пор живут люди, пишет 63.ру.

Фото: yandex.ru / maps