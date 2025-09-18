Я нашел ошибку
Главные новости:
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Документальные кадры Куйбышева покажут в Российской академии музыки имени Гнесиных

18 сентября 2025 10:33
146
Документальные кадры Куйбышева покажут в Российской академии музыки имени Гнесиных

 Документальные кадры Куйбышева покажут в Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»

18 сентября в 12:30 в зале заседаний Ученого совета РАМ имени Гнесиных состоится смотр «Музыка Кинохроники» в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России», инициированного Роскинохроникой для сохранения памяти о вкладе регионов в кинолетопись Победы. 

 В мероприятии примут участие директор Самарской студии кинохроники Александр Безуглов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Соколов (труба) и воспитанники Первого Московского кадетского корпуса. 

 Гости увидят уникальные документальные кадры Куйбышева 1941–1945 годов, а также фильм «Возрождение Сталинграда», снятый московскими и самарскими кинематографистами в 1944 году.

