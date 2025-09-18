146

Документальные кадры Куйбышева покажут в Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»

18 сентября в 12:30 в зале заседаний Ученого совета РАМ имени Гнесиных состоится смотр «Музыка Кинохроники» в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России», инициированного Роскинохроникой для сохранения памяти о вкладе регионов в кинолетопись Победы.

В мероприятии примут участие директор Самарской студии кинохроники Александр Безуглов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Соколов (труба) и воспитанники Первого Московского кадетского корпуса.

Гости увидят уникальные документальные кадры Куйбышева 1941–1945 годов, а также фильм «Возрождение Сталинграда», снятый московскими и самарскими кинематографистами в 1944 году.