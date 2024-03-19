«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»

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20 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего». Спикером выступит Бакулина Светлана Юрьевна, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, член Президиума экспертного совета Всероссийского научно-методического центра «Философия образования», координатор работы учебно-педагогического округа № 22.

Модератором станет Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Напомним, федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы «Старая Площадь».

Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.

Фото предоставлено департаментом информационной политики СО