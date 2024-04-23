«Добрые новости»: онлайн-лекторий«Передовые технологии геобрендинга и инструменты продвижения территории на примере городского округа Самара»

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24 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 14 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Передовые технологии геобрендинга и инструменты продвижения территории на примере городского округа Самара».

Спикерами выступят:

Елена Александровна, Руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, эксперт по социологии города, инициатор авторских проектов по продвижению геобрендинга территорий.

Роммер Сергей Дмитриевич, Начальник отдела туризма Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Модератором станет:

Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239030