«Добрые новости»: онлайн-лекторий «Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся»

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22 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся».

В качестве спикеров выступят:

Ваксин Леонид Генрихович, заведующий научно-творческой лабораторией Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики, журналист, педагог, историк;

Хоровинникова Евгения Германовна, проректор по социальным вопросам и молодёжной политике ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, основатель и первый директор Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга»;

Франк Евгений Владимирович, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», доктор экономических наук.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239021

Фото: департамент информационной политики СО