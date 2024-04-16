«Добрые новости»: онлайн-лекторий «Открываем радиостанцию. Как и почему, несмотря на высокую конкуренцию, радио остается привлекательным СМИ»

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В рамках информационного проекта «Добрые новости» состоится тематический онлайн-лекторий «Открываем радиостанцию. Как и почему, несмотря на высокую конкуренцию, радио остается привлекательным СМИ».

17 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 12 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Открываем радиостанцию. Как и почему, несмотря на высокую конкуренцию, радио остается привлекательным СМИ»

Спикером выступит: Фурсевич Влада Владиславна, главный редактор «Самарского губернского радио», автор специальных проектов и ведущая программ.

Модератором станет:

Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239028