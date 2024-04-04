«Добрые новости»: онлайн-лекторий «Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства»

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5 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 9 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства».

Основным спикером выступит: Доладов Константин Юрьевич, Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, директор АНО поддержки ответственного отцовства «Совет отцов Самарской области», член общественной палаты Самарской области, член комиссии по демографической, семейной и социальной политике, руководитель проекта-победителя грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив «Отцы России», вице-президент Корпорации «РосРегион развитие» (Самара-Новосибирск), директор АНО «Спортивная школа прыжков на батуте «Акробат-Самара», вице-президент РОО «Самарская областная федерация прыжков на батуте».

Модератором станет:

Жичкина Инна Анатольевна,

Координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239025

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области