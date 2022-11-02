До окончания Народного голосования осталось 3 дня

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Это значит, что осталось мало времени, чтобы проголосовать за финалистов Самарской области в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ!



Из Самарской области финалистами стали 3 участника. У нас есть шанс поддержать их инициативы и дать им возможность стать ближе к победе!



Проголосовать можешь по следующим ссылкам:



Проект «Бегай в Тольятти» → vk.cc/chV80X



Фестиваль «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов → vk.cc/chV88t



«Самара-городок»: развитие паллиативной помощи в Самарской области → vk.cc/chV8iv



Победителей голосования объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 5-7 декабря в Москве.