До окончания Народного голосования осталось 3 дня

Это значит, что осталось мало времени, чтобы проголосовать за финалистов Самарской области в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ!
Из Самарской области финалистами стали 3 участника. У нас есть шанс поддержать их инициативы и дать им возможность стать ближе к победе!
Проголосовать можешь по следующим ссылкам:
Проект «Бегай в Тольятти» → vk.cc/chV80X
Фестиваль «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов → vk.cc/chV88t
«Самара-городок»: развитие паллиативной помощи в Самарской области → vk.cc/chV8iv
Победителей голосования объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 5-7 декабря в Москве.