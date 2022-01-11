До конца года на портале Госуслуг будут доступны более 100 региональных сервисов

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До конца 2022 года на портале Госуслуг появятся порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг, будут также доступны более 100 региональных сервисов.

В Самарской области уже сейчас 75 массовых социально значимых услуг (МСЗУ) предоставляются в электронном виде. В прошлом году процесс перевода в онлайн-формат был завершен на 97,4%. Оставшиеся две услуги - запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения средне-профессионального образования, будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 году. Важно, что на портале Госуслуг представлены и суперсервисы – наборы услуг, которые сгруппированы по жизненным ситуациям. Они в следующем году дополнятся «трудовой миграцией», «безбумажными перевозками пассажиров и грузов», «цифровым строительством». Раньше эти услуги можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство.