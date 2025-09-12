До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня

98

До окончания приёма заявок в волонтёрский корпус XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня. Регистрация продлится до 15 сентября платформе Добро.рф: https://dobro.ru/event/11244427.

Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств. Помогать в его организации будет волонтёрский штаб из 1000 волонтёров. Они будут участвовать в сопровождении делегаций, аккредитации, работе со СМИ, транспортной логистике, организации питания, культурной и спортивной программе.

Регистрация кандидатов в волонтёры была объявлена 28 июня в День молодёжи. Уже подано более 2,5 тысяч заявок из 55 регионов России.

Напомним, отбор включает регистрацию на платформе Добро.рф, индивидуальное собеседование с рекрутерами и обучение. Собеседования проходят очно в Самаре и Тольятти, а для кандидатов из других городов Самарской области и регионов России – в онлайн-формате. В конце сентября стартует образовательная программа, которая познакомит волонтёров с ключевыми задачами форума, историей и туристической привлекательностью региона, а также подготовит к практической деятельности на площадках.

Каждого волонтёра ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, возможность зачёта практики в образовательных организациях. Помимо этого — новые навыки, практика иностранных языков, яркие эмоции и знакомства. Всё это станет серьёзным вкладом в личное и профессиональное развитие участников.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров форума "Россия - спортивная держава"