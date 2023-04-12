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До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня

12 апреля 2023 20:12
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Участники фестиваля смогут не только найти своих слушателей и побороться за главный приз, но и получить уникальный опыт работы с целой командой опытных наставников.

Прием заявок на участие в фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», стартовавший 20 марта, завершится 16 апреля. У музыкантов, мечтающих представить свое творчество публике, остается всего 4 дня, чтобы заявить о себе и получить возможность выступить на одной сцене с крупнейшими российскими звездами перед тысячами зрителей.

Согласно правилам фестиваля, для подачи заявки достаточно записать видео с отрывком из своей песни и опубликовать его в VK с хэштэгом #самконкурс2023.

Участники фестиваля смогут не только найти своих слушателей и побороться за главный приз, но и получить уникальный опыт работы с целой командой опытных наставников.

Все коллективы и исполнители, которые пройдут в финал, разделят сцену со специальными гостями фестиваля – МакSим, Ramil’, Гариком Сукачевым, основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, Дмитрием Маликовым, а также победителями фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022», группой «Двадцать» и другими артистами, заслужившими любовь публики.

Кроме того, композиции всех финалистов «САМ.ФЕСТа» будут изданы на фестивальном сборнике.

Победитель конкурса запишет и выпустит на всех цифровых площадках свой альбом под руководством саундпродюсера Андрея Самсонова, подарившего уникальное звучание сотне пластинок отечественных и зарубежных исполнителей. Еще одним подарком победителю станет подготовка «полного пакета артиста», включающего фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению.

Имена финалистов и победителя конкурса будут определяться в несколько этапов.

Первый этап — изучение присланных до 16 апреля заявок кураторами и жюри конкурса.
Имена конкурсантов, которых будет ждать путешествие в Самару, станут известны 31 мая.

После появления списка участников фестиваля, музыканты начнут готовиться к выступлению. Помогать в этом им будет команда опытных наставников, состоящая из продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, психологов и специалистов по продвижению.

Второй этап включает проведение отборочного концерта, по результатам которого члены жюри назовут имена 14 участников Гранд-фестиваля. Четыре места при этом вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, в которых артисты особенно нуждаются в поддержке и помощи.

Имя победителя конкурса станет известно в финальный день фестиваля — 12 июня.

Для обладателя наивысшей оценки жюри «САМ.ФЕСТ» станет лишь началом пути к музыкальному Олимпу: после подведения итогов конкурса с ним продолжат работать наставники и организаторы.

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